RUGBY. 6 Nations féminin. L'Angleterre, un Everest pour les Françaises ?

Ce samedi, la France tentera de réaliser le Grand Chelem en battant l'Angleterre. Un adversaire qu'elle n'a plus vaincu depuis 2018 et qui lui a souvent raflé la victoire dans les derniers instants.

Ce samedi à Bayonne, au stade Jean-Dauger, l'équipe de France féminine a rendez-vous avec son histoire. Remporter un sixième Grand Chelem, et un septième Tournoi des 6 Nations. Mais pour cela, les coéquipières de Gaëlle Hermet auront fort à faire, face à une équipe d'Angleterre qu'elles n'ont plus battu depuis 4 ans, et une victoire à Grenoble le 10 mars 2018, date du dernier Grand Chelem de la formation tricolore. Surtout, les Bleues vont se confronter à une équipe qui reste sur trois 6 Nations remportés consécutivement (2019-2020-2021). Bref, vous l'aurez compris, un très gros morceau qui ne réussit pas forcément aux joueuses d'Annick Hayraud. Et même si les rencontres entre ces deux équipes sont toujours extrêmement serrées, la pièce a souvent tendance à tomber du mauvais côté. La France serait bien inspirée de briser enfin cette malédiction et conjurer le mauvais sort, samedi (coup d'envoi 15h15).

France-Angleterre : 15-17 (30/04/2021)

L'occasion de revenir plus en détails sur les derniers matchs entre les deux formations. La plus récente ? Une ''défaite'' 15 à 17 à Villeneuve D'Ascq. Un match interrompu à la 63e minute dû à... une coupure de courant. Oui, vous avez bien lu. Nous sommes le 30 avril 2021, soit presque un an jour pour jour. La France reçoit donc l'Angleterre en Test-Match. Les Tricolores démarrent parfaitement la rencontre, avec un essai de Maëlle Filopon, transformé par Jessy Tremoulière. Mais les Britanniques répondent de la même manière 5 minutes plus tard, 7-7 au quart d'heure de jeu. Rebelote, quelques instants après. Jessy Tremoulière marque un essai non transformé peu après la demi-heure. Essai auquel répondra l'Angleterre dans les trois minutes qui suivent. Conséquences ? À la mi-temps, les Anglaises mènent de deux petites unités (12-14). Le second acte verra Jessy Tremoulière donner un point d'avance à son équipe sur pénalité (15-14). Mais Harrison permettra au XV de la Rose de repasser en tête à la 45e minute (15-17). La rencontre est donc serrée. Peu après l'heure de jeu, les lumières s'éteignent. Après un arrêt de 15 minutes, les deux équipes décident de ne pas reprendre la rencontre. Les Françaises ne pourront donc pas reprendre leur revanche, une semaine après s'être inclinée en finale du 6 Nations.

Angleterre-France : 10-6 (24/04/2021)

Une semaine avant, Anglaises et Françaises avaient rendez-vous pour la finale d'un Tournoi des 6 Nations new look (2 poules de 3, les deux premiers de chaque poule s'affrontent en finale). Et là encore, nous allons avoir le droit à une confrontation des plus indécises, qui tournera, on vous le donne en mille, en faveur des Britanniques. La rencontre n'atteindra jamais les sommets, mais les Anglaises marqueront le seul essai de la rencontre, quelques secondes avant la fin de la première période. Et si Caroline Drouin ramènera par deux pénalités ses partenaires à un petit point, une ultime pénalité d'Emilie Scarratt scellera le sort de la rencontre. 10 à 6, aux Anglaises le titre, aux Françaises les éternels regrets. Ces dernières pourraient bien leur rendre la pareille, ce week-end.

Angleterre-France : 25-23 (21/11/2020)

Ce match reste peut-être le plus frustrant de l'histoire récente des Angleterre-France malgré le fait que ce dernier ne fut qu'un simple ''Test-Match''. Le XV de France veut dans un premier temps, laver l'affront du week-end précédent et une défaite 33 à 10 en France face à ce même adversaire. En terre anglaise, dans l'antre de Twickenham, le ''Temple du rugby'', les Bleues vont livrer une partie héroïque, et mener 15 à 5 aux citrons grâce à des réalisations de Cyrielle Banet et Emeline Gros. Si bien qu'à 10 minutes du trille final de l'arbitre, les Françaises sont devant au ''planchot'', possédant même 13 longueurs d'avance (10-23). Oui mais voilà, un essai de Cockayne puis de Kildunne vont relancer les locales. La fin de match est folle et la dernière action irrespirable. Les coéquipières de Pauline Bourdon ne mènent que d'un petit point (22-23). Les visiteuses finiront par craquer et se mettront à la faute. Emily Scarratt, la gagne au bout du pied, ne tremblera pas au moment d'ajuster la mire (25-23).

RESUME VIDEO. Le récital de l'équipe de France féminine qui passe 40 points à l'IrlandeVous l'aurez bien évidemment compris, chaque rencontre entre ces deux équipes se jouent depuis plusieurs saisons, sur des détails. Invaincues en quatre matchs, les Bleues semblent avoir gagné en maturité et mériteraient, de terrasser les Anglaises lors de cette ''finale'' et s'offrir, enfin, un titre tant convoité.