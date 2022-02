RUGBY. 6 Nations. Equipe de France. Un salaire à six chiffres pour Fabien Galthié, sans oublier les primes

Selon les informations du site Totalsportal, le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié est le deuxième technicien le mieux payé du Tournoi des 6 Nations.

6 Nations. Jackpot pour la FFR en cas de victoire finale de l'équipe de FranceLes joueurs de l'équipe de France et la FFR ne sont pas les seuls à toucher des primes en cas de victoires. Comme ses protégés, Fabien Galthié peut lui aussi empocher des bonus. Et on ne parle pas ici du billet de 20 euros que votre grand-mère vous donne discrètement au moment de partir après le repas du dimanche. Selon les informations du site Totalsportal, les primes du sélectionneur des Bleus pourraient s'approcher des 600 000 euros par an. À cela, il faut ajouter son salaire qui estimé à plus de 770 000 euros. Ce qui donne un salaire, primes compris, qui dépasse largement le million. Malgré ce très honorable salaire, Galthié n'est pas le sélectionneur le mieux payé parmi les techniciens du Tournoi. En effet, l'Australien Eddie Jones, qui s'occupe de l'Angleterre, arrive en tête avec un salaire annuel qui approche des 900 000 euros et qui pourrait être doublé grâce aux primes de victoire. L'Écossais Townsend ou encore le Gallois Pivac ferment la marche.

Le salaire des sélectionneurs du Tournoi des 6 Nations