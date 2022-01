6 Nations. Jackpot pour la FFR en cas de victoire finale de l'équipe de France

Au-delà du prestige sportif, une victoire lors de ce tournoi des 6 Nations apporterait à la fédération française de rugby une grosse somme d'argent.

Ça y est ! Dans moins de deux semaines, débutera votre rendez-vous hivernal préféré : le tournoi des 6 Nations. Une édition qui, comme chaque année, s'annonce très rude, et où aucun favori ne se dégage vraiment. Si l'Irlande, l'Angleterre et la France sortent d'une tournée de novembre fabuleuse, il faudra néanmoins se méfier des Gallois et des Écossais, toujours très compliqués à manœuvrer. Malgré l'adversité, l'objectif des Bleus est clair : remporter ce tournoi 2022. Avec trois réceptions et deux déplacements (en Écosse et au Pays de Galles), les hommes de Fabien Galthié peuvent tout à fait rêver de la première place, d'autant que le gouvernement français a annoncé il y a peu la fin des jauges dans les stades juste avant le début du tournoi (2 février).

Et forcément, qui dit victoire, dit récompense monétaire. En effet, et comme lors de chaque édition, des fonds sont versés, selon le classement final, à chaque équipe ayant participé au tournoi. Des primes qui ont été révélées par TotalSportal cette semaine. Selon le média, le vainqueur du tournoi 2022, s'il réalise le Grand Chelem, remporterait 7,7 millions d'euros. Une hausse conséquente par rapport à l'an dernier, où le vainqueur aurait pu remporter 6,8 millions d'euros. En revanche, une victoire dans le tournoi, sans Grand Chelem, rapporterait, toujours selon le média, 6 millions de livres sterling (soit 7,1 millions d'euros). Pour rappel, le Pays de Galles, vainqueur de la dernière édition, avait empoché 6,7 millions d'euros. Une somme qui pourrait faire beaucoup de bien à la FFR, qui a vu ses fonds très touchés par la COVID. À noter que la totalité des gains ne sera pas versée exclusivement à la fédération. En effet, une part devrait être laissée aux joueurs et au staff.

Découvrez en détail les primes distribuées pour le tournoi des 6 Nations 2022 :

6ème : 1,2 million d'euros

5ème : 1,8 million d'euros

4ème : 2,4 millions d'euros

3ème : 3 millions d'euros

2ème : 4,2 millions d'euros

1er (sans Grand Chelem) : 7,1 millions d'euros

1er (avec Grand Chelem) : 7,7 millions d'euros

