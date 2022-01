RUGBY. 6 NATIONS. La France est-elle la nation qui fait le plus confiance à ses joueurs ?

L’Irlande est la nation qui affiche le plus de continuité dans le choix des joueurs par rapport à l’édition précédente. La France fait aussi partie des bons élèves de ce classement.

RUGBY. Équipe de France. Pourquoi Daniel Bibi Biziwu fait lui aussi partie des ovnis chez les Bleus ?Cette semaine a été marquée par l’annonce des différentes la liste des joueurs pour préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Si en France, il n’y a pas eu de grands changements ni de grandes surprises, outre, peut-être, la sélection du jeune pilier clermontois, Daniel Bibi Biziwu et l'absence de Jalibert pour blessure. Ai sein des autres groupes, il y a eu une grosse revue d’effectif pour le prochain tournoi. Russ Petty, un journaliste britannique, s’est attaché à calculer le pourcentage de joueurs reconduits entre le tournoi 2021 et celui de 2022. Il semblerait que les résultats de cette analyse coïncident en partie avec les résultats du tournoi 2021.

% of 2022 6N squad who were in 2021 6N squad (including call-ups, shadow squad, invited to train)



76% - Ireland

67% - France, Scotland

58% - Wales, Italy

56% - England — Russ Petty (@rpetty80) January 19, 2022

L’Angleterre, qui avait fini 5e du tournoi l’an dernier avec seulement 2 victoires, est la sélection qui a reconduit le moins de joueurs pour le tournoi 2021. Seulement 56% des joueurs appelés en 2021 ont à nouveau été retenus par Eddie Jones cette année. Une statistique qui appuie les choix forts faits par le sélectionneur lors des derniers rendez-vous de l’Angleterre. Lors de la tournée d’automne, le technicien anglais avait décidé de ne pas retenir les frères Vunipola ainsi que d’autres cadres comme George Ford. Chose qu'il a maintenue pour la préparation de ce Tournoi.



En tête de liste, on retrouve les Irlandais avec 76% de joueurs à nouveau présents pour préparer l'édition 2022. Et plus précisément, 85% des trois quarts irlandais étaient déjà dans le squad lors de la dernière édition. La France et l’Écosse se partagent la deuxième position de ce classement avec 67% d’éléments rappelés. En 3e position ex aequo, l’Italie et le Pays de Galles ont reconduit seulement 58% de leur effectif. En revanche, pour le vainqueur de la dernière édition, le Pays de Galles, c’est la nation qui a rappelé le plus de trois quarts avec 75% de joueurs qui était là pour le titre en 2021.