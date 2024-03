RUGBY. L'épopée du XV de France dans le 6 Nations vécue par un supporter : entre questions et exaltation

Lendemain de Crunch, réveil difficile, plus de voix, mais un large sourire. On l'a fait ! D'un Tournoi qui semblait compromis, nous voilà victorieux contre les Anglais et second du tournoi !

Alors qu'on avait si mal débuté cette édition, avec une première débâcle à domicile face à des Irlandais revanchards, puis une victoire tout sauf convaincante (et quelque peu litigieuse) face à des Écossais vaillants, pour ensuite enchaîner un nul (litigieux encore une fois) à domicile face à des Italiens surprenants... L'issue de ce tournoi semblait pour le moins sombre.

Beaucoup de questions, peu de réponses

Où est donc passée cette belle équipe qui nous avait tant fait rêver les années précédentes ? La défaite en coupe du monde avait-elle causé tant de dégâts que des joueurs connus brillants en été maintenant réduit à balbutier leur rugby et à ne plus savoir faire les choses les plus simples ? Pourquoi le staff ne réagit-il pas ? Pourquoi Fabien s'entête-t-il à protéger ses joueurs et à ne pas effectuer les changements requis en lieu et place des joueurs qui ne semblent plus au niveau ? Autant de question qui fusaient dans nos esprits, nous amoureux de l'Ovalie et de cette belle équipe si chère à nos yeux...



Il aura fallu vivre ces traumatismes pour que le changement opère enfin. Pour qu'enfin les joueurs et le staff comprennent que nous étions à la croisée des chemins et que seule une prise de conscience et de responsabilités pouvaient sauver cette équipe, son honneur, et, si le cœur y était, ce tournoi.

Cela s'est tout d'abord traduit par des changements nécessaires et quelque peu couillus. Exit la protection sans garantie des joueurs et souvent non méritée de joueurs, certes brillants, mais qui n'étaient pas à leur meilleur niveau. Exit la langue de bois et les récitations de datas inutiles qui n'impactent le cours du match, ne changent rien aux résultats et n'améliorent clairement pas nos prestations suivantes.

Le réveil gallois

Retour au bon sens et aux vraies valeurs : tu te bats et joues bien ou tu laisses ta place à quelqu'un qui est plus disposé à le faire ! Les Bleus, comme une bête acculée, dos au mur, se sont alors réveillés ! Et qu'est-ce qu'il était bon ce réveil ! Saupoudrez par l'insouciance de la jeunesse de ce surprenant petit Breton venant de si loin, d'un Meafou plus que généreux, le tout encadré par des cadres indispensables comme Cros, Aldritt et Ramos... Et le tour est joué ! Les voilà de retour nos Bleus qui gagnent, avec la manière, et à Cardiff s'il vous please ;)

Alors oui il y a encore des soucis, des lacunes en défense, des touches plus qu'aléatoires et des ballons hauts qui nous font tenir des apnées syncopantes... Mais il y a aussi le jeu dans le chaos, les relances collectives folles et les individualités brillantes qui nous font tous sentir que nos Bleus sont de retour et c'est l'essentiel ! Alors, je souris.

Pas le temps de sourire malheureux ! Pas le temps de se réjouir car c'est l'heure de la bataille fatidique. La der des der. Celle que tout amoureux des Bleus attend et craint. Celle qui détermine si l'on va passer une bonne ou une mauvaise saison de rugby. Celle qui est capable de faire pleurer de joie le plus bourru d'entre nous, ou de muer dans un profond mutisme le plus bavard des spectateurs. Le Crunch !

Un Crunch mémorable

Et quel Crunch ! Nos meilleurs rivaux sont là, mais ils ne sont maintenant plus vraiment ces Anglais qui avaient essuyé la plus grosse défaite de leur histoire il y a de ça un an. Ces Anglais qui étaient si prompts à jouer un rugby prévisible et ennuyeux ne sont plus. Et ils l'ont prouvé avec la manière la semaine précédente face à l'Ogre irlandais.

Joueurs, rapides, incisifs et s'appuyant sur un pack d'avants féroces, ces Anglais ont tenu la dragée haute à une équipe qui a prouvé à de maintes reprises sa redoutable efficacité. Alors le doute s'installe progressivement dans mon esprit, envisageant les implications relatives à une défaite face au XV de la Rose. Perdre ce match serait synonyme d'un tournoi sans aucune victoire à domicile (ce qui ne s'est jamais vu dans l'histoire des Bleus au 6 Nations). RUGBY. Alors, 6 Nations raté ou réussi pour le XV de France ?Perdre ce match, c'est passer de potentiels seconds à malheureux cinquièmes. Et enfin, perdre ce match, c'est perdre face à nos rivaux de toujours. Le doute me ronge et le sommeil me fuit. Vont-ils nous infliger une défaite similaire à celle infligée l'an passé à Twickenham ?

Revanchards comme ils sont, ils n'hésiteront pas un seul instant, s'ils le peuvent... Qu’elle fut longue cette semaine... Mais voilà qu'enfin arrive le jour fatidique et tant attendu. L'heure n'est plus au doute mais aux encouragements. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le jour du Crunch. Et il aura tenu toutes ses promesses.

L'Angleterre au rendez-vous

Dès les premiers instants, le peu de doutes qui flottaient dans mon esprit s'estompent et laissent place à une joie sans bornes à la vue de ses Bleus menant le jeu et ses Anglais à la baguette. Ça déroule, ça concasse et ça avance sur l'impact. C'est rapide, c'est fluide et ça joue intelligemment les ballons ! Mais voilà bordel ! C'est ça qu'on voulait voir ! Et cet essai de Nolann sur une relance de 80 mètres faisant suite à une touche volée sur nos propres 22... Oh que c'était bon ! RUGBY. Magic Penaud, Smith la fripouille, etc. France - Angleterre rend zinzin les Réseaux SociauxMais les Anglais ne sont pas nos rivaux de toujours pour rien et ils ne sont clairement pas venus pour les croissants comme aurait dit le prédécesseur de l'actuel sélectionneur de la Rose... Rugueux et déterminés, ils sont bien présents en défense. Peut-être un peu trop d'ailleurs, ce qui leur aura coûté de nombreux points sur des pénalités. Mais ils sont là et les impacts sont audibles, malgré les bruits du stade, tant chaque choc est violent. Et il ne leur faudra pas longtemps pour faire tourner, ce qui semblait être une victoire jouissive en un cauchemar hitchcockien en marquant un essai avant la pause et deux autres au retour des vestiaires.

La bataille est rude. Les Bleus et les Anglais s'affrontent dans une joute épique et je retiens mon souffle. Mais nos Petits sont là et on se rassure en voyant Cros chasser des Anglais comme s'ils lui devaient de l'argent. En voyant Meafou percuter dans la ligne adverse et avancer avec au moins deux anglais sur le dos ; en voyant Ramos enchaîner les points au pied ; en voyant Nolann dynamiser ce jeu qui était, il n'y a pas si longtemps, si lent. Les Bleus remontent au score et reprennent les rênes de ce Crunch étouffant de rebondissements. Et puis scénario catastrophe.

Des Bleus triomphants

À cinq minutes de la fin, le jeune ailier anglais Freeman vient poser un essai en coin et les Anglais mènent d'un point après une transformation on ne peut plus compliquée de Ford. Est-ce là la fin de ce Crunch ? Allons-nous réellement perdre d'un point après s'être battu si vaillamment à tous les coins du pré et après avoir si chèrement vendu notre peau ? Vient alors cette pénalité providentielle. 50 mètres. C'est loin. C'est beaucoup. Ramos s'apprête à tenter.

Lui qui avait raté une transformation contrée par Kolbe il y a seulement quelques mois et qui s'en voulait tellement. Saura-t-il trouver en lui la sérénité nécessaire pour pouvoir transformer et nous offrir l'apothéose tant souhaitée par tous ? Armé d'un calme olympien, il s'élance après sa routine habituelle alors que les plus braves d'entre nous ont déjà tourné de l'œil... Et ça passe ! Bordel ça passe ! 50 mètres ! Je ne réalise pas encore, que j'ai renversé la table, le pichet, le téléphone. Je saute de joie. C'est fait ! Thriller époustouflant, ambiance enivrante, France/Angleterre a volé la vedette selon la presse étrangèreAu terme d'un match qui restera dans les annales comme un des grands Crunchs comme on les aime, les Bleus s'imposent face à des Anglais qui peuvent s'en vouloir de s'être si facilement débarrassé du ballon après l'essai, mais qui n'auront absolument pas à rougir d'une prestation XXL. Les Bleus s'imposent et c'est la joie et les larmes de la libération. Les Bleus finissent deuxièmes d'un tournoi si mal entamé mais qui aura offert tant de choses.

La découverte de pépites qui contribueront sans aucun doute à renforcer cette belle équipe. La construction et le renforcement de la cohésion d'un groupe de frères qui aura vécu le pire. La joie d'offrir la victoire à son public après le doute et la défaite. C'est pour ce genre de moments que nous aimons tant ce sport. Et pour ça, on ne peut que vous dire merci. Je finis d'écrire, et me glisse de nouveau dans les bras de Morphée, avec un large sourire encore, parce que c'est fait.