RUGBY. 6 Nations. De retour en forme, Vakatawa sera-t-il aligné face à l'Écosse ?

Auteur d'un très bon match face à l'UBB, Virimi Vakatawa semble de plus en plus en jambes, à moins d'une semaine du match en Écosse.

En manque de rythme au début du tournoi, Virimi Vakatawa n'a pas disputé les deux premiers matchs des Bleus, remplacé par Jonathan Danty puis Yoram Moefana. Il n'avait par ailleurs pas été appelé lors de la tournée de novembre, pour cause de blessure. Mais voilà, le joueur d'origine fidjienne semble revenir très en forme ces derniers temps, en témoigne son match d'hier face à Bordeaux-Bègles. Il fut par ailleurs l'un des meilleurs Franciliens sur la pelouse, semant sans arrêt la panique dans la défense locale. Avec 6 défenseurs battus et plusieurs passes après contact, Vakatawa a souvent pris le dessus sur ses adversaires. Une excellente nouvelle, à moins d'une semaine du déplacement en Écosse.

Ce retour en forme coïncide également avec le forfait de Gabin Villière, blessé au nez face à l'Irlande. Une absence de taille, qui pourrait faire décaler l'ancien joueur du Stade Français Gaël Fickou à l'aile. Une option dont s'est déjà servi Fabien Galthié (4 fois depuis le début de son mandat), d'autant que Teddy Thomas est également indisponible ce week-end. Ce replacement de Fickou libérerait donc une place au centre, ce qui pourrait bien évidemment profiter à Virimi Vakatawa, lui qui n'a plus joué sous le maillot du XV de France depuis le 26 mars dernier face à l'Écosse (défaite 23-27). Son association avec le Bordelais Yoram Moefana ferait certainement des étincelles offensivement, face à une équipe d'Écosse qui possède aussi de très bons éléments à ce poste (Harris, Tuipulotu ou encore Johnson). Surtout que l'autre prétendant au poste, Jonathan Danty, n'a plus joué depuis le match face à l'Italie début février. Reste à voir néanmoins si les jeunes Lebel et Taofifenua arrivent à se faire une place dans le XV titulaire, même si leur manque d'expérience pourrait leur faire défaut dans une rencontre aussi importante.

Peut-on se passer de Gaël Fickou au centre ?

Comme nous l'avons dit juste au-dessus, la titularisation de Virimi Vakatawa au centre engendrerait presque à coup sûr le repositionnement de Fickou à l'aile, tandis que Moefana devrait être maintenu après sa bonne performance face à l'Irlande. Mais ce changement pourrait déstabiliser les lignes arrières françaises, et notamment défensivement. En effet, Gaël Fickou a une énorme importance dans le système de jeu du XV de France : capitaine de la défense, il dicte le tempo des montées défensives. Le décaler à l'aile serait donc un risque, surtout lorsque l'on connaît les difficultés qu'éprouvent les Bleus face au XV du Chardon ces derniers temps. Ceci pourrait donc retarder le retour de Vakatawa sous le maillot tricolore, à moins que le staff des Bleus ne décide de décaler Yoram Moefana à l'aile, pour laisser place à la paire de centres du Racing 92.

