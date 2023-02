RUGBY. 192 semaines ! Une suspension record pour ce joueur amateur

Un joueur du club gallois de Fairwater RFC a été très lourdement suspendu par sa fédération après un incident impliquant un arbitre. Une récidive qui lui coute cher.

192 semaines, soit plus de trois ans et demi de suspension. C'est ce qu'a reçu ce joueur du Fairwater RFC, un club amateur gallois, comme le rapporte Wales Online. Le 7 janvier dernier lors de la défaite 14-0 de son club à domicile contre Llanharan, le 3e ligne Louis Jones a reçu un deuxième carton jaune de la part de l'arbitre. Une décision qu'il n'a pas acceptée. Avant d'insulter copieusement l'officiel, il a tapé les cartons des mains de ce dernier. S'il a été suspendu aussi longtemps, c'est parce que ce n'est pas la première fois qu'il se rend coupable d'un tel geste. En 2018, Jones avait fait face à des poursuites pour avoir agressé un arbitre après l'avoir accusé de tricherie lors d'un match. Outre de nombreuses amendes, il avait écopé de 96 semaines de suspension. Une sanction qui n'a visiblement pas été suffisante.



Pour son entraîneur, le deuxième carton jaune était "discutable". Selon lui, son joueur, frustré, a accidentellement fait tomber les cartes de la main de l'officiel alors qu'il protestait contre la décision. "Il a dit qu'il ne s'agissait pas de violence physique", rapporte le site gallois. "C'était une réaction idiote, mais il a seulement retiré le carton de la main de l'arbitre. Il était frustré car il y avait deux cartons jaunes pour des fautes techniques et le second était discutable." Ce n'est pas la première fois que Fairwater RFC est dans l'oeil du cyclone. De fait, la fédération aurait averti le club pour la dernière fois. En novembre dernier, un de leur match n'a pas pu aller à son terme car quatre joueurs de Fairwater avaient reçu un carton rouge pour une série d'incidents violents présumés.