RUGBY. 15 de France. Moins jouer pour éviter la blessure avant la Coupe du monde, une fausse bonne idée ?

A six mois de la Coupe du monde, les joueurs du 15 de France pourraient être tentés de lever le pied pour éviter une blessure. Mais est-ce la bonne option ?

RUGBY. Triste fin de carrière à 31 ans pour cet ancien tricolore, déclaré inapte à la pratique du rugby !Au coup d'envoi du Tournoi des 6 Nations, le 15 de France s'était présenté avec son lot de blessés. Danty, Lucu, Villière, Mauvaka, ils manquaient tous à l'appel et les petits bobos étaient nombreux. Il n'y avait cependant pas panique en la demeure bleue. On savait qu'ils seraient très rapidement remis sur pied. Puis, il y a eu la blessure d'Anthony Jelonch face à l'Écosse. Pas une simple béquille, mais une rupture du ligament du genou. Le genre de galère qui vous éloigne des terrains pendant six mois. La faute à pas de chance ? La faute au temps de jeu trop important ? Toujours est-il que le compte-à-rebours a commencé pour le troisième ligne du Stade Toulousain alors que le coup d'envoi du Mondial est programmé dans un peu plus de six mois. Le Gersois pourrait en être. Mais il n'a aucune garantie. Tout comme le staff de l'équipe de France n'a aucune certitude sur le fait qu'un autre joueur ne va pas se blesser dans les semaines à venir. Il reste deux matchs dans le 6 nations, et pas des moindres face à l'Angleterre et le Pays de Galles. Puis les internationaux enchaineront avec le Top 14 et la Coupe d'Europe, qui est ce qui se rapproche le plus du niveau international.



Qu'il semble loin le 21 juin, date de l'annonce du groupe des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du monde. Il peut s'en passer des choses en quatre mois. Et nul doute que ça cogite déjà dans la tête du sélectionneur mais surtout des joueurs. Doivent-ils lever le pied ? Demander à moins jouer ? Feindre la blessure ? Ces questions ne se posent pas avec le 15 de France, mais en club, ce pourrait être une autre histoire. Si certains peuvent se permettre de "choisir" leur match tant ils sont indiscutables, d'autres n'auront d'autre choix que donner leur maximum pour répondre aux attentes de l'encadrement tricolore. "Dans le quotidien de tout sportif, le risque de la blessure fait partie intégrante du métier. C’est un facteur qu’il faut évidemment prendre en compte. Plus la Coupe du monde approche et plus tout le monde calcule les temps de jeu des uns et des autres…", commente ainsi un Ugo Mola dont tous les meilleurs joueurs sont en équipe de France. Un sportif professionnel et qui plus un international peut-il vraiment "gérer" ?



D'autant qu'à trop vouloir éviter la blessure, on en vient parfois à la provoquer. Un corps mal préparé ou pas assez est plus sujet à se blessure qu'un physique s'est endurci en jouant. Souvenez-vous, lors de la crise sanitaire, nombreux étaient les spécialistes qui craignaient une explosion des blessures au moment de la reprise du rugby car les joueurs s'étaient seulement maintenu physiquement à la maison. "Je suis de ceux qui pensent que le haut niveau appelle le haut niveau. Quand tu t’en éloignes, tu peux le payer." Mola se rappeler l'exemple des Saracens en Angleterre. Leur passage en deuxième division n'a pas du tout été productif pour les internationaux du XV de la Rose. "Leur descente a impacté le niveau de jeu et d’exigence des joueurs des Saracens." Bien que moins solicités physiquement, ils ont perdu en exigence et en expérience. Car jouer, gagner et perdre, c'est aussi progresser. Un vécu qui pourrait s'avérer ultra-important lors des matchs couperets à la coupe du monde.