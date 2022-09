RUGBY. 15 de France. Cette pépite étrangère que Fabien Galthié voulait sélectionner

D’humeur taquine à l’occasion de la nuit du rugby, Fabien Galthié a révélé qu’il aurait bien apprécié sélectionner Ange Capuozzo avec l’équipe de France.

Lundi soir, une bonne partie de la fine fleur du rugby était réunie à Paris à l’occasion de la nuit du rugby. Organisé par la Ligue nationale et Provale, cet événement récompense bon nombre de joueurs qui ont marqué la saison passée. Chaque année, une distinction est particulièrement attendue : celle de la révélation de l’année. Et les candidats à la victoire n’étaient pas des moindres. Léo Coly (23 ans), Ange Capuozzo (23 ans) et Émilien Gailleton (19 ans). Trois jeunes joueurs qui ont crevé l’écran dans leurs clubs respectifs en Pro D2 lors de l’exercice 2021-22 et qui évoluent désormais en Top 14. Montpellier pour l’ancien montois, Pau pour Gailleton et Toulouse pour l’international italien (5 sélections). Présent sur la scène de l’Olympia pour remettre le trophée, Fabien Galthié a rappelé la qualité des deux Français, sans pour autant oublier la pépite toulousaine : "Parmi les trois finalistes, deux sont déjà venus s’entraîner avec l’équipe de France. Le troisième a choisi l’Italie, donc on ne peut pas le convoquer… c’est son choix.” Une décision que Capuozzo ne devrait pas regretter au vu de sa montée en puissance avec les Transalpins lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Tout le monde s’en rappelle, l’ancien Grenoblois avait d’ailleurs initié un essai historique pour le rugby italien face au Pays de Galles.

INCREDIBLE!!



Italy score a sensational try in the final moments to secure their first win since 2015 🙌#GuinnessSixNations #WALvITA pic.twitter.com/lQizHDAypQ — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) March 19, 2022

Capuozzo aurait pu porter le maillot des Bleus

Bon enfant, la remarque du sélectionneur n’est pourtant pas lunaire. En effet, le fantasque italien est né en Isère. Ange Capuozzo aurait donc pu opter pour la nationalité française et venir garnir la base arrière de Fabien Galthié. Nul ne doute que si Capuozzo avait décidé de représenter la France, l’ancien demi de mêlée de Colomiers l’aurait accueilli à bras ouverts. Malgré une saison 2021-22 réussie avec 23 matchs et 8 essais, Ange Capuozzo n’a pas remporté le trophée de révélation de l’année. C’est le demi de mêlée du MHR, Léo Coly, qui repart avec ce titre. Un joueur qui, lui, peut bel et bien être convoqué par Fabien Galthié. Apprécié par le staff, l’ancien montois pourrait devenir un habitué des rassemblements dans cette année post-coupe du monde.

