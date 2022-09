Nuit du Rugby. Montpellier rafle tout ou presque, Toulouse représenté : le palmarès complet

Ce lundi soir a eu lieu la 18e édition de la Nuit du Rugby. Découvrez le palmarès complet avec Zach Mercer, Léo Coly et Antoine Dupont.

Ce lundi soir a eu lieu la 18e édition de la Nuit du Rugby. Et c'est le joueur de Montpellier Zach Mercer qui a été élu meilleur joueur de la saison 2021/2022 par les autres joueurs du championnat. En Pro D2, c'est son nouveau coéquipier Léo Coly, ancien joueur du Stade Montois qui a reçu le plus de votes. Le demi de mêlée, qui a inscrit son premier essai en Top 14 ce samedi contre Pau, a aussi été élu révélation de la saison. Carton plein pour le MHR puisque le staff conduit par Saint-André a également reçu le trophée de meilleur staff de Top 14 tandis que celui de Mont-de-Marsan a été élu pour la Pro D2. Notez que le Stade Toulousain a aussi été représenté grâce à Laure Sansus et Antoine Dupont, respectivement élu meilleure internationale et meilleur international à XV.

La liste complète des lauréats de la Nuit du Rugby :



Meilleur joueur du TOP 14 (vote des joueurs) Zach Mercer (Montpellier Hérault Rugby)

(vote des joueurs)

Meilleur joueur de PRO D2 (vote des joueurs) Léo Coly (Stade Montois puis Montpellier Hérault Rugby)

(vote des joueurs)

Meilleur joueur international français à XV (vote des joueurs) Antoine Dupont (Stade Toulousain)





(vote des joueurs) Révélation (vote des joueurs) Léo Coly (Stade Montois puis Montpellier Hérault Rugby)





(vote des joueurs) Meilleur joueur de l'IN EXTENSO SUPERSEVENS (vote des joueurs) Johan Demai-Hamecher (Monaco Rugby Sevens)





(vote des joueurs) Meilleure joueuse internationale française à XV (vote des joueuses) Laure Sansus (Stade Toulousain)





(vote des joueuses) Meilleur arbitre (vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

Mathieu Raynal

(vote des joueurs, des entraîneurs et des arbitres)

Meilleur staff d'entraîneurs TOP 14 (vote des entraîneurs) Montpellier Hérault Rugby

(vote des entraîneurs)

Meilleur staff d'entraîneurs PRO D2 (vote des entraîneurs) Stade Montois

(vote des entraîneurs)

Plus bel essai (vote du grand public sur les réseaux sociaux et en direct pendant la cérémonie) Thomas Berjon lors de la 21 ème journée de TOP 14 (Stade Rochelais)

(vote du grand public sur les réseaux sociaux et en direct pendant la cérémonie)

Prix de l'Engagement Sociétal



Ce trophée vient récompenser une initiative prise au sein d'un club, TOP 14 ou PRO D2, en lien avec les piliers sociétaux du rugby professionnel français : Social, Environnemental, Solidaire. Plus d’une dizaine de projets candidats ont été étudiés par un jury d'experts. Les trois projets finalistes sont les suivants :