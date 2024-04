Romain Buros, indispensable à l'UBB : sa contribution cruciale en Champions Cup

Romain Buros brille avec l'UBB, prêt à conquérir la Champions Cup. Ses stats impressionnantes pourraient guider Bordeaux vers le dernier carré.

Bordeaux-Bègles va-t-il se hisser dans le dernier carré de la Champions Cup comme en 2021 ? Les Girondins ont toutes les cartes en main pour y parvenir. Au sortir d'une phase de poules rondement menée, ils ont montré face aux Saracens qu'ils étaient bien plus que de simples outsiders. Buros, Lopez, Lucu, ils ont animé cet UBB/Bayonne et fait causer les supporters sur TwitterLa machine bordelaise a certes souffert en l'absence des internationaux. Mais elle semble à nouveau vrombir au rythme des prises de balle décidées des avants et des courses effrénées des trois-quarts. On retrouve en effet plusieurs représentants de l'UBB dans les catégories offensives.

Avec un Penaud virevoltant et toujours aussi difficile à contenir pour les défenses. Ou encore un Louis Bielle-Biarrey décisif pour finir les actions. Et si Moefana et Depoortère ainsi que Lucu et Jalibert attirent souvent la lumière, comment ne pas évoquer Romain Buros tant ses performances cette année sont remarquables.

CHAMPIONS CUP. Les Chiffres Incroyables du Rugby français : Penaud, Dupont et Buros en Tête de ListeEn janvier, nous nous demandions si l'arrière bordelais n'allait pas s'inviter chez les Bleus et redistribuer les cartes. Il a certes été appelé. Mais n'a pas eu l'occasion de saisir sa chance durant le Tournoi des 6 Nations. Il n'a pas abandonné le rêve de porter le maillot bleu. Mais le choix ne lui appartient pas. Tout ce qu'il peut faire, c'est être bon sur le pré.

Et si ça ne convient pas au staff tricolore, celui de Bordeaux est amplement satisfait de ses performances avec 20 titularisations en 22 matchs joués. Il faut dire qu'elles parlent pour lui. En particulier en Champions Cup avec 4 essais marqués, 325 mètres parcourus ou encore 24 défenseurs battus. Ce qui le place parmi les meilleurs dans ce domaine. Pourquoi le match UBB-Harlequins pourrait être le Plus Spectaculaire de la Champions Cup ?Buros n'est pas le plus médiatique des joueurs de l'UBB. D'aucuns diront qu'il est même sous-côté. Mais il n'en reste pas moins un joueur indispensable pour son équipe avec une moyenne de 72 minutes passées sur le pré (source : All Rugby). Il touche non seulement beaucoup de ballons dans la compétition (70), mais il sait aussi bien le faire vivre (46 passes, 6 offloads, 5 passes décisives) que le relancer.

XV de France. RUGBY. Buros (UBB) a-t-il les armes pour titiller Ramos à Marcoussis ?Au sein de cette équipe, l'arrière se sent comme un poisson dans l'eau. "Je dirais que le style de jeu me convient parce que j’aime jouer au ballon et c’est ce que l’on cherche à faire depuis le début de la saison, confiait-il récemment pour TV7. Je travaille pour avoir un jeu plus tranchant. Le fait d’avoir le groupe qui est tourné vers l’offensif, ça permet à tout le monde de réussir à trouver des brèches et quand l’ensemble de l’équipe est dangereuse, ça aide à avoir des espaces".

A 26 ans, il cherche toujours à progresser, et si son travail doit le mener à l'équipe de France, il en sera le premier content. Pour l'heure, il fait le bonheur de l'UBB et pourrait bien l'aider à se hisser en demi-finale de la coupe des champions en attendant la fin de saison palpitante du Top 14. Ce samedi, dans une rencontre qui s'annonce spectaculaire face aux Harlequins, celui qui a joué plus de 100 matchs pour Bordeaux, sera sans nul doute encore dans les bons coups.