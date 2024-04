Pourquoi le match UBB-Harlequins pourrait être le Plus Spectaculaire de la Champions Cup ?

L'UBB et les Harlequins s'affrontent en un duel épique de la Champions Cup. Entre essais spectaculaires et défenses acharnées, ce match promet un spectacle inoubliable.

Si les matchs du Stade Rochelais et de Toulouse accaparent une grande partie de l'information rugbystique en vue des quarts de finale de la Champions Cup, il ne faut pas oublier le choc entre l'UBB et les Harlequins. Une affiche qui n'a peut-être pas le standing du choc à venir à Dublin. Mais qui nous réserve sans doute le plus beau spectacle du week-end.

6,4 avec 6,4 réalisations et 43,4 points en moyenne. En l'espace de deux matchs, ils ont collé 100 points aux En moyenne, l'UBB est l'équipe qui marque le plus grand nombre d' essais en Champions Cupet 43,4 points en moyenne. En l'espace de deux matchs, ils ont collé 100 points aux Saracens

La formation girondine est aussi celle qui a le plus franchi en moyenne cette saison (13,4). Côté bordelais, les meilleurs dans ce domaine sont Damian Penaud (11 franchissements) et Louis Bielle-Biarrey (10).

A cela, il faut ajouter que Bordeaux est l'équipe qui a battu le deuxième plus grand nombre de défenseurs par match (27,6). Et qui est le meilleur dans cette catégorie ? Damian Penaud, avec un total de 29. Il faut dire qu'il a battu 13 défenseurs lors du seul match contre les Saracens la semaine passée. Aucun joueur n'avait réalisé une telle performance depuis quatre ans. L'Anglais est le meilleur réalisateur de la compétition (64 pts) avec le plus haut total de réussite (88.5% à 23/26). On retrouve d'ailleurs un joueur des Harlequins à la 4e : Marcus Smith avec 19 défenseurs battus. L'ouvreur international reste sur une très belle prestation face à Glasgow avec un essai, deux passes décisives et 13 points, sans manquer un seul coup de pied.avec le plus haut total de réussite (88.5% à 23/26).

5

Mais attention, les Quins ne sont pas en reste en attaque puisque André Esterhuizen a marqué autant d'essais que le Tricolore Bielle-Biarrey, ex aequo en tête du classement des meilleurs marqueurs de la Champions Cup.

Quatrièmes au classement de la Premiership , les Harlequins se placent derrière Toulouse et l'UBB au nombre d'essais marqués (26, 35,8 points en moyenne) mais ils sont devant les formations de Top 14 encore en lice au total de mètres gagnés après-contact (701 contre 488 pour Bordeaux). C'est d'ailleurs la formation qui a réalisé en moyenne le plus de mètres après-contact par course (1,2).