Racing 92 : Booba et Jean-Louis Aubert chassent les Ciel et Blanc de la Paris La Défense Arena

Comme la saison passée, le Racing 92 va devoir délaisser sa salle de la Paris La Défense Arena pour jouer trois rencontres à Créteil. La faute à un calendrier chargé en concerts et événements sportifs.

Le Racing 92 a pris l’habitude ces dernières années de jongler avec ses rendez-vous à domicile.

Malgré leur enceinte ultra-moderne de la Paris La Défense Arena, les Ciel et Blanc doivent régulièrement la quitter lorsque la salle de spectacle accueille d’autres événements. La saison 2025-2026 ne fera pas exception, avec trois matches délocalisés au Stade Dominique-Duvauchelle de Créteil.

Des évènements en pagaille

Le premier aura lieu le samedi 11 octobre face à Montpellier, dans le cadre de la 6e journée de Top 14. Une affiche de haut niveau programmée à 16h30, mais qui ne se jouera donc pas dans l’arène habituelle de Nanterre. En cause, la venue ce même soir du rappeur Booba, programmé de longue date à Paris La Défense Arena.

on rejoue a creteil cette année? l enfer.. September 17, 2025

Deux semaines plus tard, le Racing devra à nouveau plier bagage : la réception de la Section Paloise, prévue le week-end du 25 octobre (8e journée), se déroulera, elle aussi, à Créteil. Cette fois-ci, c’est le Rolex Paris Masters de tennis qui occupe les lieux du 25 octobre au 2 novembre.

Enfin, le dimanche 14 décembre, c’est la Champions Cup qui est concernée. Pour leur première réception européenne de la saison face aux Chiefs d’Exeter, les Racingmen devront encore se contenter du stade cristolien. Là encore, la salle sera réquisitionnée, cette fois pour un concert de Jean-Louis Aubert.

XV de France. ''C’est mort'' : Yoram Moefana officialise son absence pour plusieurs mois et son forfait pour les tests

Cette situation n’est pas nouvelle pour les supporters du Racing. Déjà l’an passé, la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques avait obligé le club à jouer plusieurs rencontres loin de Nanterre. Les Clermontois, Rochelais, Toulonnais, Toulousains et les Harlequins avaient ainsi été reçus à Créteil. Dans un passé plus lointain, les Racingmen avaient même délocalisé jusqu’à Auxerre, au Havre ou encore Lens. Autant dire que les joueurs de Patrice Collazo commencent à être rodés à ce genre de voyages forcés.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 🎆🎆



😍Une belle première à @ParisLaDefArena pour la saison 25-26

merci à tous pour cette belle rentrée 💙



rendez-vous face à l'ASM 🎟️ https://t.co/AprOtKK1ui pic.twitter.com/bL2xPyGP2g — Racing 92 (@racing92) September 14, 2025

Un défi de taille

Sportivement, la donne est double. D’un côté, l’équipe conserve un cadre francilien accessible à ses supporters, même si Créteil n’offre pas le même confort ni la même ambiance que la Défense Arena. De l’autre, le manque de repères peut compter, surtout pour un club qui mise beaucoup sur sa salle high-tech comme outil de performance et d’attractivité. Reste que l’histoire récente a montré que les Racingmen savent s’adapter. Leur public, lui, devra encore faire preuve de mobilité.

En attendant, les Franciliens savent déjà que ces trois rendez-vous à Créteil marqueront des temps forts de leur saison. Montpellier et Pau représentent des adversaires directs en Top 14, tandis qu’Exeter reste un poids lourd du rugby anglais. Pas question donc de se laisser distraire par un décor inhabituel.