Qu’est-ce qui rend le Top 14 si spécial ? 'Tout le monde s’allume', Antoine Frisch séduit par le rugby tricolore

Antoine Frisch décortique le Top 14 : plus créatif, plus intense, plus exigeant. Découvrez les raisons qui font du championnat français une compétition à part selon le joueur du RCT.

Passé par la Premiership avec Bristol et le United Rugby Championship sous les couleurs du Munster, Antoine Frisch, le centre international du RCT, découvre cette saison les particularités du Top 14. Avec franchise et enthousiasme, le Tricolore partage son regard sur ce qui distingue le championnat français des autres ligues européennes.

Le Top 14, terre de spectacle et d'improvisation

Pour Antoine Frisch, l'un des charmes du Top 14 réside dans la philosophie de jeu, bien différente de ce qu’il a connu en Premiership ou en URC. « Les équipes s’allument sur les ballons de récupération ! » confie-t-il au Midi Olympique.

Alors que les systèmes en Angleterre et en Irlande tendent à être plus cadrés, Frisch apprécie cette capacité des équipes françaises à exploiter la moindre ouverture : « Tout le monde cherche l’étincelle. En contre-attaque, tout le monde s’allume. La moindre erreur se paie cash. » Une mentalité qu’il associe au fameux "French flair", emblème de l'identité rugbystique française.

Une intensité proche du niveau international

Au-delà de la créativité, Frisch souligne l’intensité unique des rencontres. « En Top 14, on se prépare à des matchs internationaux. Chaque week-end, tu joues les meilleurs joueurs du monde. » Cette densité de talents individuels, combinée à un jeu frontal souvent brutal, contraste fortement avec les autres compétitions européennes : « Les avants sont globalement plus costauds ici. Il y a un jeu frontal que je n’ai pas vu ailleurs. »

Construire sa place à Toulon

Arrivé cet été en provenance du Munster, Frisch s’adapte encore à sa nouvelle équipe et à ce championnat exigeant. « Je suis passé du Munster à Toulon, et ce sont deux mentalités différentes. Je pioche dans les deux pour me construire. » Si ses performances ont parfois été jugées décevantes, le joueur garde une perspective positive et espère rapidement « se lâcher sur le terrain pour vivre le truc encore plus à fond. » De ses performances avec la formation varoise déprendra son avenir international.

Pour rappel, il avait choisi de rejoindre le Top 14 aux dépens du Munster et de la sélection irlandaise pour prétendre au XV de France en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie.

Avec une montée en puissance attendue dans cette deuxième partie de saison, et particulièrement ce week-end en Champions Cup face aux Quins, Antoine Frisch incarne ce mélange de rigueur anglo-saxonne et de créativité à la française. Une combinaison idéale pour briller dans un Top 14 toujours plus compétitif.