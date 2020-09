[PRONOSTICS] Top 14 - Vers un choc des stades entre Toulouse et La Rochelle ?

Tous les matchs de la deuxième journée de Top 14 auront lieu ce week-end. Osez placer des pronostics avec Winamax.

Contrairement à la Pro D2, le Top 14 a été épargné par les reports. Pour l'heure, seule la rencontre entre le Stade Français et l'UBB n'a pu avoir lieu. Ce week-end, tous les matchs programmés pourront se tenir. L'occasion de placer des pronostics avec notre partenaire Winamax.

Racing 92 - Montpellier (VENDREDI 11 SEPTEMBRE - 20H45 )

Le MHR est sous pression après avoir perdu son premier match à domicile face à Pau. En cas de revers sur la pelouse du Racing 92, les Héraultais accuseront déjà un gros retard sur les autres prétendants aux phases finales. A commencer par les Franciliens qui, comme les Palois, se sont imposés à l'extérieur. Et qui plus est face à une formation qui vise aussi les six premières places, le LOU. A elle de confirmer face à Montpellier.

Le pari sûr : un essai d'ailier pour J. Imhoff ou G. Ngandebe, coté à 1,35.

Le pari audacieux : la cote pour une victoire de Montpellier de 1 à 7 points est un 5,70.

Pour parier sur ce match, c'est par ici

Stade Toulousain - La Rochelle (SAMEDI 12 SEPTEMBRE - 15H15)

Et si le vrai choc des Stades était désormais celui entre Toulouse et La Rochelle ? Le dernier résultat entre ces deux formations n'est pas très représentatif. En effet, les Toulousains ont écrasé les Maritimes 38 à 0. Autant dire que ces derniers sont revanchards. Du côté des hommes de Mola, on est passé proche d'un succès à Clermont. Ils auront à coeur de remporter leur premier match de la saison face à des Rochelais désireux avant tout d'être disciplinés.

Le pari sûr : le champion de France en titre a la faveur des pronos : la cote est à 1,56 pour une victoire d'au moins 15 points.

Le pari audacieux : 8,50, c'est la cote pour un succès rochelais.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !

Castres - Stade Français (DIMANCHE 13 SEPTEMBRE - 19H00)

Quel sera le visage du Stade Français ? Les Parisiens n'ont joué aucun match amical. Ils ont déploré de très nombreux cas de Covid-19 qui ont perturbé leur préparation. Quels joueurs seront alignés sur la pelouse du CO ? Et dans quel état de forme ? Ce pourrait être une balade de santé pour les Castrais. Vainqueurs non sans mal à Agen, ils auront à coeur de réaliser une bonne prestation devant leur public et d'aller chercher le bonus offensif.

Le pari sûr : Une victoire pas au moins 21 points d'écart du CO n'a pas vraiment la faveur des pronos avec une cote à 1,09.

Le pari audacieux : il serait audacieux de voir les Parisiens en tête à la pause avant un succès des locaux. Cote à 5.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.