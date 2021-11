PRONOSTICS. Rugby. L'Irlande va-t-elle s'offrir les All Blacks pour la troisième de son histoire ?

Ce week-end, focus sur le choc entre l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, la réception des Wallabies par les Anglais et le match de l'équipe de France à Bordeaux contre la Géorgie.

Irlande/Nouvelle-Zélande (samedi à 16h15)



L'Irlande va-t-elle faire mieux que le Pays de Galles ? Les Irlandais n'ont battu les All Blacks que deux fois dans leur histoire. Des Néo-Zélandais qui semblent plus forts que jamais en cette saison 2021. Ils ont récemment battu le record du monde du plus grand nombre d'essais inscrits en une année en dominant l'Italie avec une équipe bis. Les Irlandais auront d'autres arguments, mais l'équipe alignée par Ian Foster ne fait pas rire. On peut s'attendre à un gros match mais pas forcément à beaucoup d'essais.



Le pari sûr : double chance marqueur d'essais : W. Jordan ou S. Reece, cote à 1,27.



Le pari audacieux : cote 3,65 pour un succès de l'Irlande.



Angleterre/Australie (samedi à 18h)



Depuis l'échec retentissant de la Coupe du monde 2015, les Anglais ont remporté tous leurs matchs face aux Wallabies. Le dernier en date, lors du Mondial 2019 au Japon, a effacé une partie du traumatisme. Les Australiens peuvent-ils mettre fin à cette série de revers ? Ils restent sur des succès importants face à l'Afrique du Sud lors du Rugby Championship mais viennent de s'incliner en Écosse. Ils auront à coeur de punir les hommes de Jones.



Le pari sûr : Angleterre et plus de 44,5 points inscrits, cote à 1,90.



Le pari audacieux : J. May et S. Simmonds marque un essai chacun, cote à 4,40.



France/Géorgie (dimanche à 14h)



Les Bleus ont débuté l'Autumn Nations Series par un succès sur l'Argentine. Tout n'a pas été parfait et surtout facile, mais ils ont beaucoup appris de cette rencontre face aux Pumas. Contre la Géorgie, on attend non seulement de la maîtrise mais aussi de la discipline. La Géorgie s'avance avec ses arguments, à savoir un gros paquet d'avants, et surtout de l'envie. Une grande partie du groupe évolue en France. Et à l'instar des Argentins, les Lelos auront à coeur de faire un gros match. Auront-ils les ressources mentales et physiques nécessaires pour perturber les Bleus pendant 80 minutes ?



Le pari sûr : victoire de la France, cote à 1,01.



Le pari audacieux : succès de la Géorgie, cote à 30.



