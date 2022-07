PRONOSTICS. Qui peut créer la surprise : l'Irlande, le Pays de Galles, le Japon ?

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax avec Japon/France, Nouvelle-Zélande/Irlande ou encore Australie/Angleterre.

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Deuxième week-end de tests et certaines nations sont déjà en position de remporter leur série. C'est notamment le cas de la France qui ne joue que deux matchs contre le Japon. Pour toutes les autres grosses nations, tout est encore possible. L'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles ou encore l'Écosse peuvent égaliser et donner encore plus d'intérêt au troisième choc. On aimerait bien voir quelques surprises ce samedi, mais cela paraît peu probable. Qui peut nous faire mentir selon vous ?



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Japon 13 38 France Nouvelle-Zélande 35 22 Irlande Australie 23 18 Angleterre Afrique du Sud 26 12 Pays de Galles

Argentine 18 17 Écosse Géorgie 24 23 Italie

Japon vs France

Deuxième et dernier test pour les Bleus face au Japon. En jeu, un 10e succès de rang historique pour la France. On savait que le premier match ne serait pas parfait. Le premier acte l'a confirmé. Le second a été plus abouti et il a permis de voir que le XV de France avait des ressources sans ses cadres. Mais comme les Tricolores, les Japonais ont appris ce de match. Il faudra donc être prêt dès le coup d'envoi.

Nouvelle-Zélande vs Irlande



Les Néo-Zélandais n'ont laissé espérer les Irlandais que durant quelques minutes lors de l'entame de la rencontre. Après quoi, ils ont fait ce qu'ils savent faire de mieux : marquer dès qu'ils en avaient la possibilité. Les visiteurs ont eu la possession mais n'ont pas su comment franchir la défense locale. Auront-ils les clés ce samedi ? On en doute car la Nouvelle-Zélande monte généralement en puissance au fil des matchs.

Australie vs Angleterre

Le premier test a donné lieu à un match plus que serré. Il faut rappeler que l'Australie a joué à 14 après un carton rouge. Et qu'elle l'a quand même emporté. Sans cela, les Anglais auraient-ils vraiment existé dans cette partie ? Le sélectionneur du XV de la Rose est sous le feu des critiques. On peut s'attendre à une réaction de ses joueurs. Mais les Green and gold semblent au-dessus dans cette série qu'ils pourraient d'ailleurs remporter dès samedi.

Afrique du Sud vs Pays de Galles

Le Pays de Galles a bien failli créer la surprise face aux champions du monde. Les Gallois pourront regretter ces points laissés en route face aux perches mais en face, les Sud-Africains ont aussi manqué de précieux coups de pied. On imagine qu'ils ne feront pas prendre deux fois.

Argentine vs Ecosse

C'est une belle série que celle entre les Argentins et les Écossais. La semaine passée, les Pumas ont remporté leur première victoire contre l'Écosse depuis 2011 et de leur premier succès à domicile contre les Écossais depuis 2008. On rappellera également qu'ils n'avaient plus joué à la maison depuis 2019 en raison notamment de la crise sanitaire. Un moins de deux du Mondial, les Argentins ont besoin d'engranger de la confiance et ça passe par des victoires.



Pariez sur ce match

Géorgie vs Italie

Match sous tension entre deux nations qui veulent se montrer sous leur meilleur jour. Les Italiens ont terminé le dernier tournoi en fanfare avec un succès sur le Pays de Galles et ont battu les Géorgiens trois fois lors des trois derniers affrontements. Cependant, les Lelos sont solides à domicile avec huit succès en dix matchs. C'est une rencontre qu'aucune des deux équipes ne veut perdre et qui devrait être serré.