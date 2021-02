PRONOSTICS. 6 Nations 2021. L'Italie peut-elle faire douter ce XV de France ?

Place au Tournoi des 6 Nations 2021 ce week-end. Les Bleus vont en Italie, l'Angleterre reçoit les Écossais tandis que l'Irlande voyage au Pays de Galles.

Ce week-end marque le retour du Tournoi des 6 Nations ! En raison du Covid, nous n'avons pas eu à attendre un an mais seulement quelques mois pour retrouver cette compétition tant aimée des supporters. La France, malgré son calendrier, fait partie des favoris. Mais l'Angleterre tenante du titre pourrait une nouvelle fois s'imposer. La première journée donnera le ton du 6 Nations. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Italie - France (SAMEDI 6 FÉVRIER - 15H15)

Les Bleus ont changé de statut en l'espace d'un an. Et si le XV de France est privé de joueurs clés comme Ntamack ou encore Vakatawa, tout le monde s'accorde pour dire que cette équipe possède des sérieux arguments pour jouer le titre. L'alchimie semble parfaite sous les ordres de Galthié. Edwards a mis sa patte sur la défense tricolore si bien qu'on ne donne pas cher d'Italiens inexpérimentés et toujours à la recherche de victoires probantes. A Rome, pour cette première sortie, il faudra cependant jouer sérieusement pour éviter une mauvaise surprise.

Le pari sûr : 1,34, c'est la cote pour un écart de points supérieur à 28,5.

Le pari audacieux : Jalibert est en forme et marque beaucoup avec l'UBB. Néanmoins, la cote pour un essai du Bordelais est à 3. Un prono facile ?

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Angleterre - Écosse (SAMEDI 6 FÉVRIER - 17H45)

L'Écosse court après un succès à Twickenham depuis des lustres. En 2019, les hommes de Townsend sont passés proches de l'exploit après avoir été menés 31 à 0. Ce match nul 38 partout est dans tous les esprits. Peuvent-ils s'imposer face à des Anglais qui ont gagné le Tournoi 2020 et la Coupe d'automne des nations ? Ce sera à n'en pas douter un match animé avec une certaine dose d'incertitude inhérente à la première rencontre de la compétition.

Le pari sûr : succès anglais, cote à 1,16. Les chances écossaises sont minces.

Le pari audacieux : seulement quelques points d'écart au coup de sifflet final ? Cote à 4,50 pour une victoire entre 1 et 7 points de l'Angleterre.

POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

Le Pays de Galles a connu une année 2020 compliquée. Battus par les Tricolores à Cardiff l'hiver dernier, les hommes de Pivac semblent se chercher un second souffle. Est-ce la fin d'une génération ? On pourrait aussi le penser pour l'Irlande. Mais cette dernière a semble-t-il commencé sa transition. De là à infliger un nouveau revers sur ses terres au Pays de Galles, c'est une autre histoire.

Le pari sûr : Une fois n'est pas coutume, la petite cote est en faveur de l'équipe en visite : 1,62.

Le pari audacieux : Pays de Galles en tête à la pause puis succès de l'Irlande coté à 5,30.



POUR PARIER SUR CE MATCH, C'EST PAR ICI !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.