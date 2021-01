[PRONOSTICS] La passe de trois des Castrais pour enfoncer Montpellier ?

Ce week-end, on rattrape le retard accumulé en Top 14 avec quatre matchs en retard. Focus sur trois d'entre eux.

Ce week-end va servir à rattraper une partie des matchs en retard. Trois clubs à égalité en Top 14 ont l'occasion d'engranger de précieux points dans la course à la qualification. Pour Montpellier, il en va de sa survie dans l'élite face à Castres. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Bordeaux-Bègles - Clermont (SAMEDI 16 JANVIER - 15H15)

Cinq clubs se tiennent dans un mouchoir de poche après 14 journées. L'UBB et l'ASM ont 33 points comme Toulon tandis que Paris et Lyon en comptent 34. Toutes ces formations n'ont pas pu jouer tous leurs matchs. Ce samedi, c'est une rencontre en retard de la 4e journée qui aura lieu à Bordeaux. L'occasion pour ces deux formations de refaire leur retard sur la tête du classement, plus de dix unités devant. Mais la tâche des Clermontois ne sera pas facile face à des Bordelais qui restent sur deux succès à la maison face à Toulon et Lyon, deux adversaires directs.

Le pari sûr : succès des locaux coté à 1,55.

Le pari audacieux : Clermont en tête à la pause puis victoire bordelaise (cote à 5,40).

Montpellier - Castres (DIMANCHE 17 JANVIER - 14H45)

Le MHR est relégable, une situation qu'on a du mal à imaginer compte tenu des moyens financiers et humains déployés dans l'Hérault. Cependant, rien n'est gravé dans le marbe puisque seulement deux points séparent les hommes de Saint-André de la 11e et la 12e place. Castres, 10e, affiche six longueurs d'avance. Montpellier ne pourra donc pas lui prendre sa place mais ils pourraient s'en rapprocher en cas de succès. Ils seraient bien inspirés de le faire avec le bonus. Cependant, les Tarnais ont montré beaucoup de coeur et de solidarité ces deux dernières journées en s'imposant à 14 contre 15.

Le pari sûr : le MHR en tête à la pause (cote à 1,34).

Le pari audacieux : Succès de Castres à 3,50.

Racing 92 - Toulon (DIMANCHE 17 JANVIER - 21H05)

C'est la grosse affiche choisie par Canal + cette semaine. Mais c'est aussi un match en retard de la 5e journée. Les Racingmen n'avaient pas pu affronter les Toulonnais pour cause de finale européenne. Mais ni le Racing ni Toulon ne l'avait emporté face à Exeter et Bristol. Depuis, les Franciliens se sont hissés à la troisième place du classement tandis que les Varois sont dans le bon wagon de la qualification. Avec deux rencontres en retard, dont ce match, ils peuvent espérer beaucoup mieux.

Le pari sûr : Racing 92 gagne d'au moins 15 points, cote à 1,94.

Le pari audacieux : Toulon gagne de 1 à 7 points, cote à 8.

