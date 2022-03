PRONOSTICS. La France vers le sans faute face au Pays de Galles dans le Tournoi des 6 nations ?

Découvrez la grille de la rédaction avec notre partenaire Winamax. La France va-t-elle s'imposer au Pays de Galles ? Oyonnax peut-il surprendre Bayonne ?

Place à la grille de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Bien évidemment, le match le plus attendu de la semaine, c'est Pays de Galles/France. Un choc à Cardiff donc le résultat aura un énorme impact sur le nom du vainqueur du Tournoi des 6 Nations. On n'oublie pas les matchs en retard de la première division qui, eux aussi, feront évoluer le classement du championnat. Un échelon en dessous, l'affiche à suivre, c'est Bayonne/Oyonnax. Alors qui va l'emporter ?

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Pays de Galles 19 23 France Italie 19 29 Écosse Angleterre 17 15 Irlande Montpellier 28 18 Toulon Clermont 26 14 Bordeaux Bayonne 43 35 Oyonnax Colomiers 22 23 Grenoble Rouen 21 24 Montauban

Pays de Galles vs France

Seule nation encore invaincue, la France se déplace à Cardiff avec la ferme intention de rester en course pour le Grand Chelem. Si on voit les Bleus l'emporter, ça ne sera pas sans une féroce bataille. On connaît les Gallois. Ils ne lâchent rien jusqu'à la dernière seconde voire même après la sirène.

Italie vs Écosse

Ce match, c'est l'unique chance des Italiens de remporter un match dans la compétition centenaire. Les Écossais ont été douchés par les Français. Ils sont donc revanchards. Cependant, les Transalpins ont des arguments. S'ils parviennent à être dans le coup jusqu'à l'heure de jeu, le résultat pourrait surprendre.

Angleterre vs Irlande

Un choc que les Bleus vont suivre avec beaucoup d'attention samedi. Et pour cause, les Anglais sont leurs prochains adversaires. Surtout, ces deux nations sont toujours en course pour une éventuelle victoire finale dans le Tournoi. La rencontre devrait être disputée et sans grandes envolées.

Montpellier vs Toulon

La belle série de Montpellier s'est terminée à Castres mais ça ne veut pas dire que les Héraultais ont la tête au fond du trou pour autant. Face à des Varois loin d'être impériaux cette saison, les locaux devraient faire le plein de points. Un succès bonifié n'est pas à exclure dans ce match en retard.

Clermont vs Bordeaux

Les Bordelais débarquent en Auvergne en panne d'inspiration. La machine semble grippée pour leader du championnat après quatre revers de rang. Sans une belle avance, Bordeaux aurait cédé sa place. Clermont n'est pas aussi flamboyant que par le passé cette année, mais la victoire devrait être au rendez-vous.

Colomiers vs Grenoble

Les Isérois soufflent le chaud et le froid en cette fin de saison de deuxième division. Ils luttent pour le maintien et serraient bien inspirés de faire un coup à l'extérieur. Alors qu'on ne les attend pas sur la pelouse de Colomiers, c'est justement là où ils pourraient surprendre en jouant crânement leur chance.

Bayonne vs Oyonnax

Choc de haut de tableau entre des Bayonnais et des Oyonnaxiens qui rêvent de retrouver l'élite. Une rencontre qui sent le souffre et qui devrait être explosive. On se mouille en annonçant un score fleuve et une myriade d'essais. Vous validez ?

Rouen vs Montauban

Ce n'est peut-être pas l'affiche la plus sexy sur le papier, mais elle n'est pas dénuée d'enjeux. Les deux formations ont besoin de points. Les locaux pour se maintenir et les visiteurs pour se qualifier pour les phases finales. On voit Rouen grappiller un point de bonus défensif mais s'incliner.