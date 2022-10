PRONOSTICS. Fin de série pour Toulouse face à Montpellier selon vous ?

À vos pronos ! Toulouse déplace à Montpellier, Pau accueille Toulon tandis que le Racing 92 tentera de faire tomber la Rochelle lors de la 5e journée.

La Rochelle n'est plus invaincue depuis son revers à Clermont. Mais elle reste cependant dans le haut du classement avec Montpellier et Toulouse. Deux formations qui s'affrontent justement dimanche soir. De son côté, le Stade Rochelais reçoit des Racingmen qui ont été battus sur la pelouse de Toulouse lors de la précédente journée. Un autre choc qui devrait sourire aux Maritimes. Match important pour Brive ou encore Perpignan face à Toulon et Castres. Qui aura le dernier mot ? À vos pronos !



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Bordeaux 33 18 Paris Clermont 25 12 Lyon Brive 19 16 Bayonne Pau 18 10 Toulon

Perpignan 12 15 Castres La Rochelle 27 15 Racing 92 Montpellier 23 15 Toulouse

Bordeaux vs Paris

Les Bordelais donnent l'impression de ne pas avoir encore entamé leur saison. Ils ont besoin d'un match référence. Le genre de rencontre où ils peuvent lâcher les chevaux et qui n'est pas gâchée par des petits détails. Ce pourrait être la réception de Paris. Une formation contre qui Bordeaux s'impose régulièrement à domicile en faisant le plein de points.

Clermont vs Lyon

Clermont alterne le chaud et le froid depuis le début de cet exercice 2022/2023 avec un succès à la maison puis un revers en déplacement. Le calendrier veut que les Auvergnats reçoivent une nouvelle fois en l'espace de sept jours. Une opportunité qu'ils ne doivent pas manquer après la victoire face aux Rochelais.

Brive vs Bayonne

Une affiche qui par le passé a souvent donné lieur à des scores très serrés que ce soit chez l'un ou chez l'autre. 20-18 puis 19-21 en finale 2019, 26-23 l'an passé et même un nul en 2019. Les Brivistes sont d'autant plus prévenus que les Basques réalisent un début de saison satisfaisant.

Pau vs Toulon

Après Perpignan, les Toulonnais se déplacent à Pau. La machine varoise n'est pas encore bien huilée. Si Toulon a besoin de points, ce n'est pas face aux Palois qu'il va en engranger. Ce nouveau déplacement devrait se solder par une nouvelle défaite.

Perpignan vs Castres

On l'a dit : les Catalans jouent une partie de leur saison en ce moment avec trois réceptions importantes face à des clubs qui jouent le Top 6. Il faut prendre les points maintenant car il ne sera pas aisé d'aller en chercher en déplacement au printemps. Victorieux de Toulon, Perpignan devrait cependant se casser les dents face à Castres.

La Rochelle vs Racing 92

Après Toulouse, les Franciliens ont à nouveau droit à un gros morceau du championnat. Les Racingmen ne sont pas connus pour exceller à l'extérieur avec un dernier succès qui remonte à avril. A l'inverse, les Rochelais sont très solides à la maison. Et ils devraient le rester face à cet adversaire.

Montpellier vs Toulouse

Le Toulouse de 2022 n'est pas celui de 2018 qui avait encaissé plus de 60 points. Cependant, le Stade va faire tourner, reposer certains éléments importants et il se pourrait bien que la série de deux succès à Montpellier se termine ce dimanche soir avec un succès bonifié du champion de France en titre.