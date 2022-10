PRONOSTICS. Comme un air de revanche entre Castres et Montpellier ?

De très belles affiches au programme de cette 6e journée de championnat avec le déplacement de Montpellier à Castres et celui de Clermont à Toulouse.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Et c'est une très belle journée qui nous attend en première division avec le déplacement attendu de Montpellier à Castres. Après sa défaite à la maison contre Toulouse, le champion de France aura à coeur de faire un gros match. Mais les Castrais ne sont pas faciles à manoeuvrer devant leur public. Après deux succès de rang à la maison, les Catalans devraient avoir envie de souffler face à Paris et on les comprend. En revanche, Bordeaux n'a pas vraiment le loisir de lever le pied dimanche soir à Lyon après un début de saison mitigé. Le choc du samedi soir verra Clermont défier des Toulousains en pleine confiance.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Castres 21 16 Montpellier Bayonne 14 17 La Rochelle Racing 92 34 18 Pau Toulon 22 9 Brive

Paris 31 11 Perpignan Toulouse 27 13 Clermont Lyon 17 11 Bordeaux

Castres vs Montpellier

Remake de la dernière finale remportée par les Héraultais. Les Castrais voudront prendre une petite revanche et surtout priver les visiteurs d'une victoire qui leur permettrait de rebondir après le revers à la maison contre Toulouse. Un succès des locaux est à prévoir.

Bayonne vs La Rochelle

Nouveau gros test pour les Basques. Après avoir battu le Racing 92 et l'UBB, les Bayonnais reçoivent le champion d'Europe en titre. Lequel n'a concédé qu'une défaite jusqu'à présent. Si un turnover est à prévoir, la profondeur du groupe rochelais pourrait faire la différence.

Racing 92 vs Pau

C'est bien simple, le Racing 92 ne perd jamais ou presque face à Pau. Les cinq derniers affrontements entre ces deux clubs ont vu les Franciliens l'emporter. On peut donc dire que le résultat final est presque déjà connu. D'autant que de leur côté, les Palois restent sur autant de revers en déplacement.

Toulon vs Brive

Les Varois continuent leur série de matchs face aux formations qui ne jouent pas vraiment le Top 6. Battus à Perpignan, vainqueur à Pau, ils espèrent enchaîner face aux Brivistes. Toulon, c'est solide à domicile, mais les Corréziens savent aussi gagner en déplacement, comme ils l'ont prouvé à Perpignan. Un match sérieux des locaux est attendu.

Paris vs Perpignan

Après deux précieux succès de rang, on n'en voudra pas aux Catalans de souffler un peu sur la pelouse parisienne. D'autant que les locaux ont besoin de points après savoir subi deux revers de rang à l'extérieur. On pourrait assister à un match à sens unique.

Toulouse vs Clermont

Clermont n'a plus battu Toulouse devant son public depuis 2014. Les Toulousains sont en pleine confiance après leur succès à Montpellier avec une équipe qui n'était la plus compétitive. L'émulation est réelle dans les rangs de Toulouse et ça pousse tout le monde à performer. La série de victoires de Toulouse sur Clermont devrait se poursuivre.

Lyon vs Bordeaux

Les Bordelais nous laissent un peu sur notre faim en ce début de saison. On sait de quoi les Girondins sont capables. C'est d'autant plus frustrant. Ce match à Lyon ne sera pas simple à gérer, mais une victoire pourrait être le déclic dont ils ont besoin. Les Lyonnais ne vont pas se laisser battre si facilement.