PRONOSTICS. Choc de cadors : Toulouse pour le 5 à la suite face à la Rochelle ?

Ce dimanche soir, Toulouse accueille la Rochelle en clôture de la 8e journée de championnat. Un match au sommet entre deux des meilleures équipes actuelles.

Beaucoup d'affiches intéressantes cette semaine en championnat. Outre le choc tant attendu entre Toulouse et la Rochelle, on aura droit à un match intéressant à Toulon où se déplacera Castres. Bayonne reçoit de son côté Perpignan dans une rencontre dont les points pourraient compter double à la fin de la saison. Match important pour Montpellier qui n'arrive plus à gagner mais qui voyage au Racing 92. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Racing 92 26 16 Montpellier Toulon 25 15 Castres Bayonne 30 18 Perpignan Lyon 31 10 Pau

Paris 39 17 Brive Clermont 22 14 Bordeaux

Toulouse 23 19 La Rochelle

Racing 92 vs Montpellier

Le champion de France est dans le dur avec trois défaites de rang en championnat. Et si un succès à l'extérieur ferait du bien au moral, ce n'est sans doute pas sur la pelouse synthétique du Racing que les Héraultais vont s'imposer.

Toulon vs Castres

Les Varois ont été stoppés dans leur élan par les Rochelais mais à la maison, c'est chasse gardée. Ils ont remporté tous leurs matchs à domicile. Mais attention aux Castrais qui savent faire déjouer leurs adversaires, surtout quand ils sont en confiance.

Bayonne vs Perpignan

Les Catalans ont plutôt bien géré leurs matchs à domicile dernièrement avec de précieux succès sur Castres et Toulon avant un revers face à Clermont. Ce déplacement semble tout aussi important dans la course au maintien. Mais vu ce qu'ont montré les Basques jusqu'à présent, la victoire va leur revenir.

Lyon vs Pau

Les Palois ont du mal à démarrer cette saison. En déplacement à Lyon, ils devraient faire les frais des intentions des locaux, vainqueurs la semaine passée sur la pelouse de Montpellier. En pleine confiance, ils voudront valider ce succès à l'extérieur par une victoire bonifiée.

Paris vs Brive

Les Brivistes ont encaissé deux défaites sévères dont la dernière à la maison qui a conduit la direction à écarter le manager. Le choc aura-t-il lieu ? Ce n'est sans doute pas sur la pelouse de Paris que les Corréziens vont retrouver la victoire mais ils pourraient montrer beaucoup d'envie.

Clermont vs Bordeaux

Les Bordelais n'auront certainement pas oublié qu'ils l'avaient emporté en janvier 2021 sur la pelouse auvergnate après un match spectaculaire, 36-37. Sont-ils assez rodés pour s'imposer en ce début de saison ? On peut en douter d'autant qu'ils n'ont pas encore gagné en déplacement.

Toulouse vs La Rochelle

Choc aux allures de finales ce dimanche soir en clôture de la 8e journée. On espère voir du spectacle entre les nombreux internationaux qui seront sur le pré. Pour eux, c'est l'occasion de faire un gros match avant de rejoindre les Bleus. Toulouse est en pleine bourre mais doit faire un match sérieux pour l'emporter une fois de plus face aux Maritimes.