PRONOSTICS. A qui la victoire dans le choc en rouge et noir entre Toulouse et Toulon ?

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax avec Montpellier vs Bordeaux, Perpignan vs Brive ou encore Toulouse vs Toulon.

Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax. Après une première journée riche spectacle, on enchaîne avec une nouvelle salve de matchs tous aussi passionnants les uns que les autres. On aura notamment droit à un choc entre Montpellier et Bordeaux. Deux formations battues d'entrées qui auront à coeur d'engranger leurs premiers points de la victoire. Du côté de Perpignan, on joue également un match important face à Brive dans la course au maintien. L'autre affiche de cette deuxième journée de championnat sera le déplacement de Toulon à Toulouse. Une affiche à ne pas râter.



ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Lyon 27 20 La Rochelle Perpignan 25 14 Brive Castres 37 22 Paris Bayonne 19 16 Racing 92

Clermont 36 17 Pau Montpellier 19 18 Bordeaux Toulouse 30 14 Toulon

Lyon vs La Rochelle

Vainqueurs des Brivistes chez eux, les Lyonnais accueillent les champions d'Europe. Un premier gros test pour Lyon qui voudra enchaîner et engranger de précieux points. Pas de turnover en ce début de saison, on peut donc s'attendre à voir deux grosses compositions et un match de costauds.

Perpignan vs Brive

Après sa courte défaite à Pau, Perpignan joue un autre match important dans la course pour le maintien. Les Catalans ont décroché le bonus défensif dans le Béarn. Ils voudront faire le plein à la maison. Mais attention aux Corréziens, désireux de rattraper leur défaite à la maison.

Castres vs Paris

15 à 9, c'est le score du dernier match entre ces deux formations. Mais les Parisiens n'auront pas oublié qu'ils avaient encaissé près de 50 points en 2019. Ils pourraient à nouveau faire les frais de l'envie des Castrais, eux qui ont été battus de peu au Racing 92.

Bayonne vs Racing 92

Les Bayonnais ont donné du fil à retordre aux Varois en début de match avant de subir la loi de Toulon. Devant leur public, ils vont certainement montrer la même énergie. Aux Franciliens de mettre les bons ingrédients sous peine de connaître leur première défaite de la saison.

Clermont vs Pau

Les Clermont/Pau, c'est généralement l'assurance de voir beaucoup de points au tableau d'affichage. Lors des deux derniers matchs, pas moins de 141 points ont été inscrits, dont 91 pour les Auvergnats. La note devrait à nouveau être salée ce week-end.

Montpellier vs Bordeaux

Deux équipes battues lors de la première journée se retrouvent pour un choc qui sent bon les phases finales. Aucun des deux camps ne veut enchaîner avec un nouveau revers sous peine de voir la concurrence faire un premier break. Ce remake d'une des deux dernières demies sera indécis.

Toulouse vs Toulon

Les Toulousains ont réalisé la très bonne opération de la première journée en allant s'imposer sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Ce choc en rouge et noir pourrait être spectaculaire, d'autant plus que le Stade a pour habitude de passer 40 points à Toulon. On pourrait s'en approcher dimanche soir.