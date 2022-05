PRONOSTICS. A Dublin, Toulouse peut-il renverser le Munster et s'offrir une demie ?

Place aux quarts de finale de la Coupe d'Europe. Plusieurs formations tricolores sont en lice et rêvent d'une qualification pour les demies.

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Cette semaine, on joue les quarts de finale de Coupe d'Europe. De nombreuses formations tricolores sont en lice et peuvent rêver d'un titre européen. On pourrait même avoir une nouvelle finale 100 % française. Mais pour cela, il faudra déjouer quelques pronostics.

Munster vs Toulouse

C'est un défi à la haute du palmarès des Toulousains qui attend le Stade. Alors oui, le Munster ne joue pas vraiment à domicile. Mais ses 10 succès à la maison en autant de matchs parlent pour les Irlandais. Le Stade voyager très mal cette saison, mais il a l'expérience des grands rendez-vous. Aussi, voyons-nous le champion d'imposer de peu à Dublin.

La Rochelle vs Montpellier

Le finaliste déçu de l'an passé ne cache pas ses ambitions. Il veut retrouver la finale. Et ça passe par un succès sur le leader du championnat. Un adversaire difficile à manœuvrer malgré des absences importantes dans ses rangs. Devant leur public, les Maritimes vont se qualifier pour les demies.

Leicester vs Leinster

C'est certainement le choc de ces quarts de finale ! Le leader du championnat anglais face à celui des provinces irlandaises et compagnie. Un match indécis même si beaucoup ont fait des Irlandais les favoris pour le titre. On peut s'attendre à un rude combat d'avants et à une victoire des visiteurs.

Racing 92 vs Sale

Les Franciliens n'ont pas toujours été flamboyants cette saison, mais ils ont ici l'occasion de se hisser assez facilement en demie. Attention cependant à ne pas se voir trop facile. Un succès se dessine pour la formation tricolore non quelques difficulités.

Lyon vs Glasgow

Avec quatre succès à la maison sur les cinq dernières réceptions, les Lyonnais sont en pleine confiance. C'est tout l'inverse des Ecossais qui restent sur quatre revers de rang en déplacement. Cependant, on se souviendra que ces derniers ont battu le LOU à deux reprises dans cette compétition. Mais c'était en 2018. Le LOU n'est plus la même équipe.

Toulon vs London Irish

Les Toulonnais sont en pleine bourre. Rien ne semble leur résister en championnat avec cinq victoires à Mayol lors des cinq derniers matchs. Les Anglais devraient subir la loi des Varois dans ce quart de final comme en 2019 avec deux succès de Toulon en phases de poules.