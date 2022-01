RUGBY. Stéphane Ahmed, futur finisseur de Paris et prochain ovni de Fabien Galthié ?

L'an prochain, l'ailier de Montauban Stéphane Ahmed devrait rejoindre le Stade Français. Un garçon prometteur, suivi par le staff des Bleus depuis un moment...

À l'heure d'écrire ces lignes, on ne sait pas si, comme le CO, le Stade Français va finir par réaliser l'essentiel de ses prochains mercatos en Pro D2. Toujours est-il que si des valeurs très sûres de notre championnat viendront renforcer l'effectif stadiste l'an prochain (Parra, Habel-Kuffner...), la recrue la plus prometteuse pourrait bien et bien venir de l'antichambre du Top 14. En effet, selon les informations de Rugbyrama, le jeune ailier montalbanais Stéphane Ahmed se serait engagé avec le club de la capitale, et ce même si son contrat à l'USM courrait jusqu'en 2023. Mais alors qui est ce joueur totalement inconnu du grand public et en qui semblent pourtant croire dur comme fer les recruteurs parisiens ?

Lui ? C'est un garçon aux qualités que peinerait à masquer le plus puissant des anti-odeurs. Non pas que Stéphane Ahmed soit un surdoué du rugby, non, mais plutôt que ses qualités athlétiques ne puissent laisser personne insensible. Dôté d'un punch remarquable, d'une pointe de vitesse parmi les plus redoutées de ProD2 et surtout de très gros appuis, le natif de Bordeaux fait partie de ces ailiers insaisissables dans leur couloir. À tel point qu'en septembre 2020, alors même qu'Ahmed n'avait qu'une centaine de minutes de jeu en professionnel dans les jambes, Laurent Labit dévoilait que le XV de France gardait (déjà) un œil sur ses performances. C'est dire...

Depuis, le joueur de 22 ans a disputé 28 rencontres de Pro D2 et inscrit 7 essais, dont 5 en 12 matchs cette saison ! Tout s'est donc enchaîné très vite pour cet ailier athlétique (1m82 pour 93kg), qui devrait débarquer en Top 14 alors qu'il n'a pas connu les sélections jeunes ni autres. "Je suis vraiment entré par la petite porte, expliquait-il pour Rugbyrama l'an dernier. C’était assez inattendu d’arriver jusqu’ici." Il est vrai qu'avec n'a pas toujours mangé et dormi rugby, à l'inverse de nombreux joueurs mis dans le moule du rugby professionnalisé très tôt. "Au départ, si je m’étais mis au rugby, c’était juste pour être avec les copains", poursuit celui qui a fait toutes ses gammes au Stade Foyen.

Et puis les sélections avec la Côte d'Argent se sont enchaînées, avant un appel pour rejoindre l'UBB, en Crabos. "Je fais ma saison, mais je ne m’attendais pas du tout à aller en Espoirs. Il s’avère qu’ils me gardent. Même chose en Espoirs : je ne pensais pas non plus pouvoir un jour m’entraîner avec le groupe pro. Mais la quatrième année, on m’offre cette opportunité. C’est là que je me suis dit que ça devenait sérieux." Et que dans la foulée, Montauban vient le chercher. Là encore "Steph" le confie : ce fut une grande surprise de jouer autant. Sauf qu'aujourd'hui, Ahmed ne peut plus jouer les modestes. Il est l'ailier gauche titulaire de l'USM 6ᵉ de Pro D2 ; mais également l'un des éléments sur lesquels le Stade Français va vouloir s'appuyer pour construire sur la durée dès la saison prochaine. Et qui sait, peut-être l'un des futurs ovnis de Fabien Galthié...