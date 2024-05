PROD2. Affaiblie, l’US Dax peut-elle vraiment aller rafler la mise à Grenoble ?

Amputée d’éléments importants, Dax se déplacera à Grenoble en véritable outsider. Mais avec des garanties qui ont fait douter tout le monde, en ProD2.

Le saviez-vous : il n’y a pas qu’une finale de Champions Cup du Stade Toulousain cette semaine ? Si la sphère médiatique (nous les premiers) s’apprête à inonder le flux à propos du match de l’année face au Leinster, notre Hexagone chéri verra d’autres très belles affiches cette semaine.

Ajoutez à cela la blessure à la cheville du très remuant Paul Ravier à la mêlée et vous comprendrez que les hommes de Jef Dubois ont perdu assez gros, au Pré-Fleuri. D’autant que les importants Théo Gatelier ou Genesis Mamea Lemalu sont toujours à l’infirmerie.

Alors, Dax peut-il le faire ? Malgré le contexte défavorable, on jurerait que si les Rouge et Blanc font preuve de réalisme et de discipline, ils auront leurs chances. Déjà parce qu'ils furent une nouvelle fois au coude à coude durant 75 minutes chez un gros du championnat, pas plus tard que la semaine dernière, avant de s'écrouler suite à l'infériorité numérique.

Ensuite parce que leur jeu de mouvement, leur grinta et l'épaisseur de leur pack ont posé des problèmes à à peu près tout le monde dans cette ProD2. En janvier dernier, les Landais avaient par exemple scotché la division en allant - déjà - s'imposer à Grenoble 24 à 27. Preuve que si un match au coeur de l'hiver n'a rien à voir avec ceux des phases finales et même face à l'équipe la plus en forme du championnat, Dax reste capable de tout.



Et puis au pire, sa saison est déjà la plus aboutie de l’histoire d’un promu, en ProD2…