Pro D2 - Vers de nouveaux reports pour cause de Covid-19 ?

Pro D2 - Des matchs reportés et reprogrammés pour cause de Covid-19Après les reports de Rouen vs Carcassonne et Oyonnax vs Montauban, la Pro D2 pourrait à nouveau être impactée. En effet, L'Indépendant annonce que la rencontre entre Carcassonne et Oyonnax ne devrait pas avoir lieu vendredi comme prévu. De nouveaux cas positifs auraient été décelés dans la formation de l'Ain. L'USC, déjà privé de son premier match pourrait donc avoir à patienter avant de débuter sa saison. De nouveaux tests vont être effectués cette semaine avant de savoir si l'USO fera le déplacement. Si le match venait à être décalé de quelques jours, afin d'être joué le dimanche voire le lundi, cela pourrait avoir un impact sur la troisième journée. En effet, Oyonnax doit également se déplacer le jeudi pour défier le SV XV. Or, il faut respecter une durée de cinq jours au minimum entre deux rencontres.