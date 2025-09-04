PRO D2. La Rabine attend sa première fête, Grenoble et Colomiers déjà en embuscade ?
Deuxième journée de Pro D2 : Vannes en quête d’un premier succès. crédit photo : screenshot Ouest France
Après un nul ramené de Brive, Vannes retrouve La Rabine pour la première de la saison face à Soyaux-Angoulême. Pendant ce temps, Grenoble et Colomiers peuvent frapper un deuxième coup d’affilée.

La Pro D2 a repris sur les chapeaux de roue et cette deuxième journée s’annonce déjà importante pour certains clubs. Tous les regards seront tournés vendredi soir vers La Rabine, où le RC Vannes disputera son premier match à domicile face au SA XV. Une affiche particulière pour deux formations qui se connaissent par cœur depuis leurs années de Fédérale 1, et qui arrivent avec des ambitions bien différentes.

Une entrée en matière particulière

Vannes, relégué du Top 14, n’a pas manqué son retour en deuxième division. Sur la pelouse de Brive, l’un des favoris, les Bretons ont montré du caractère. Réduits à 14 dès la 16e minute après le carton rouge de Saili, menés 17-0, ils sont revenus dans la partie jusqu’à mener 30-20 à dix minutes du terme. Un scénario finalement gâché par une erreur de Lafage, synonyme de nul 30-30. Frustrant sur le plan comptable, mais encourageant sur le contenu.

Ce vendredi, le stade de La Rabine sera de nouveau à guichets fermés, pour la 28e fois consécutive, afin d’encourager ses protégés. Jean-Noël Spitzer devra composer sans Saili, suspendu, ni Kalamafoni, touché contre Brive. Mais l’entraîneur vannetais pourra compter sur des retours importants : Michael Ruru à la mêlée, l’international écossais Cherry au talon, l’ailier anglais Stevenson et surtout Anthony Bouthier, de retour au bercail après six saisons à Montpellier. Des renforts de poids pour affronter un SA XV revanchard.

Car Soyaux-Angoulême a impressionné dès son entrée en lice. Vainqueurs de Provence Rugby (28-25), les Charentais ont rappelé qu’ils étaient capables de rivaliser physiquement avec n’importe qui. Botica à l’ouverture a été décisif, et les avants ont livré un sacré combat. Alexandre Ruiz, leur manager, a d’ailleurs insisté sur le caractère retrouvé de son équipe. À Vannes, les Angoumoisins n’auront rien à perdre et viendront chercher un coup d’éclat.

Le reste du programme du week-end

Derrière cette affiche phare, la journée propose d’autres enjeux majeurs. Grenoble, finaliste malheureux la saison dernière, a parfaitement lancé sa saison en allant gagner à Oyonnax (30-28). Recevoir Aurillac leur donne l’occasion de confirmer et de s’installer dans le wagon de tête. Colomiers, solide vainqueur à Mont-de-Marsan (24-20), accueille Biarritz en ouverture dès jeudi soir. De quoi valider un départ parfait face à un BO pénalisé de trois points administratifs.

En bas de tableau, Agen et Carcassonne doivent réagir. Les Agenais, encore marqués par leur saison galère, affrontent Mont-de-Marsan, pendant que le promu carcassonnais cherchera son premier succès contre Oyonnax.

La Pro D2 ne laisse décidément aucun répit. Et à La Rabine, ce vendredi, c’est déjà une question d’autorité : Vannes doit lancer sa saison pour ne pas laisser filer les locomotives du championnat.

