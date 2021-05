Pro D2. Fan zone, Beauxis, biniou : le meilleur de Twitter durant les demi-finales

Ce dimanche avait lieu les demi-finales de Pro D2 entre Biarritz vs Vannes et Perpignan vs Oyonnax. Deux matchs de haute voltige sur les réseaux sociaux.

Vannes vs Biarritz

Ce n'est que partie remise pour Vannes. Un club qui se développe patiemment et sainement.



Et quand ils seront enfin en top14, ça ne sera pas pour faire le yoyo.#RCVBO — FAITBIEN (t'sais lire ?) Galthié (@FaitbienGalthie) May 30, 2021

Quand j'ai vu les mecs se congratuler et s'embrasser à 15 minutes de la fin alors qu'il n'y avait que 8 points d'écart, je savais que le karma les punirait. #RCVBO — David Arrieta (@arrietadavid1) May 30, 2021

Ultra costaud de réaliser une telle action après la sirène. Chapeau les Biarrots ! #RCVBO — Thomas Corbet (@thomascorbet_mo) May 30, 2021

Pour l'instant CNews domine TV Breizh... — Ovale Masqué (@OvaleMasque) May 30, 2021

SI #RCVBO avait été diffusé sur le service public on aurait eu droit à "Popelin pourrait décrocher le Molière du meilleur joueur de la rencontre"

Mais non. Et tant mieux. — Finales_Rugby (@Finales_Rugby) May 30, 2021

Robert Rabagny alias Geronimo, l Indien du BO, a fait le déplacement à Vannes avec son camion #RCVBO pic.twitter.com/hmED3QNk46 May 30, 2021

Il faut bien admettre que les supporters biarrots se font plus entendre que les supporters bretons plus éparpillés dans le stade #RCVBO pic.twitter.com/tRebKPhlRO — Mêlée Ouverte (@meleeouverte) May 30, 2021

Il fut un temps où une rencontre sportive entre basques et bretons se serait terminée par un attentat dans un McDo, malheureusement aujourd'hui on ne peut plus s'amuser... — Ovale Masqué (@OvaleMasque) May 30, 2021

Perpignan vs Oyonnax

Il y a la photo d'un cheval parmi les supporters en carton au premier rang. Enfin c'est l'USAP donc ça doit être normal. — Ovale Masqué (@OvaleMasque) May 30, 2021

Bon en fait cela ne me manquait pas les sifflets en tribune à la tv 😣 #USAPOYO — RugbyC🏉mics (@GenussSpass) May 30, 2021

🔥💥 BRONCA MONUMENTALE pour l’arrivée des joueurs d’Oyonnax au stade Aimé-Giral !



Les Oyomen en rangs groupés défient les supporters du regard. AMBIANCE INDESCRIPTIBLE. #PRODD2 #USAPOYO pic.twitter.com/70jFv4Hkxq — Émilien Vicens (@VicensEmilien) May 30, 2021

L’arrivée de Teddy Riner au stade, rude combat entre lui et Charlotte pour savoir lequel est le meilleur supporter... #USAPOYO pic.twitter.com/GfE6me8om4 — L’Indep Perpignan (@LIndep_perpi) May 30, 2021

"Beauxis, y avait un joueur de foot qui s'appelait comme ça.

- Didier Six, tu veux dire?

- Non non. Il avait reçu un pet terrible par un allemand.

- non, ça c'est Battiston.

- .... bon. Mais y avait un Beauxis.

- Maxime Bossis?

- VOILÀ ! Tu vois, je savais.



Bonne fête, Maman ! — Folle fougère (@FolleFougere) May 30, 2021

Fritz il serait rester sur le terrain lui. pic.twitter.com/0di1vSjR7V — greub🐑 (@greub1) May 30, 2021