Pro D2. Et si Mourad Boudjellal faisait son grand retour dans le rugby ?

Après Toulon, Mourad Boudjellal officiellement propriétaire d'un club de foot !Et si Mourad Boudjellal faisait son retour dans le rugby ? Depuis son départ de Toulon, l'ancien président du RCT s'est investi dans le ballon rond en devenant l'actionnaire majoritaire du Hyères FC. Mais il se pourrait que l'ovale lui manque. En effet, il aurait rencontré le maire de Béziers cette semaine. Pour rappel, la maire avait sauvé l'ASBH l'an passé en devenant actionnaire à 80 %. Mais la mairie ne veut pas rester propriétaire du club et cherche un repreneur. "Je m'engage à ce que les subventions collectives, au moins les premières années après le rachat, restent les mêmes. Aujourd'hui, elles sont d'ailleurs évaluées à 1,3 million d'euros par an", avait ainsi indiqué Robert Ménard via L'Equipe en août dernier. Pour rappel, plusieurs projets de reprise du club avaient capoté, dont celui de Christophe Dominici, finalement rejeté par la DNACG.

🚨🚨 De nouveau mis en vente, le club de rugby de Béziers pourrait intéresser Mourad Boudjellal ! L’ancien président du RCT a rencontré le maire de Béziers Robert Ménard — Lucas Bertolotto (@Bertolottolucas) September 9, 2022

Mourad Boudjellal a-t-il rencontré le maire de ville pour lui donner des conseils, fort sa grande expérience ? Ils ont tout aussi bien pu discuter d'autres choses. Ou bien est-il vraiment intéressé par la reprise de l'ASBH ? Avant de quitter la présidence de Toulon, l'homme d'affaires s'était dit fatigué. On se rappelle qu'il avait eu une fracture de fatigue de la mâchoire à force de trop serrer les dents pendant les rencontres. Il faut dire que la vie de président de club, particulièrement du RCT, n'est pas de tout repos. Son successeur Bernard Lemaître en sait désormais quelque chose. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'attentes envers le club après des années fastes durant l'ère Boudjellal. Celui-ci pourra-t-il faire de même avec Béziers en cas de reprise ?