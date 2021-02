Après Toulon, Mourad Boudjellal officiellement propriétaire d'un club de foot !

L'ancien président du RCT Mourad Boudjellal s'est lancé dans une nouvelle aventure en devenant propriétaire du FC Hyères, club de football.

Mourad Boudjellal futur président de l'Olympique de Marseille ?Le FC Hyères bientôt vainqueur de la Champions League ? On va sans doute beaucoup trop vite en besogne. Mais qui aurait parié que le Rugby Club Toulonnais remporterait trois fois la Coupe d'Europe lors de l'arrivée de Mourad Boudjellal ? Ce mardi, l'ancien propriétaire et président du RCT s'est officiellement engagé avec le club de l'Hérault qui évolue actuellement en Nationale 2. "Une nouvelle aventure commence" pour ce dernier alors qu'on évoque un budget de plus de 2 millions d'euros contre 400 000 euros à l'heure actuelle. Et ce n'est pas tout puisque l'ancien international français Nicolas Anelka aurait été nommé directeur sportif. A l'image de ce qu'il avait réalisé avec le club de rugby de Toulon, Mourad Boudjellal, 60 ans, pourrait procéder à un solide recrutement (on parle d'Adil Rami et Yoann Cabaye) afin de faire monter le club dans les échelons supérieurs. Ces derniers mois, Boudjellal avait été envoyé à Marseille ou encore au Sporting de Toulon.