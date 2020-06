Mourad Boudjellal futur président de l'Olympique de Marseille ?

Après avoir mené le RCT au sommet de l'Europe à trois reprises, Mourad Boudjellal pourrait débarquer à Marseille avec des ambitions.

Mourad Boudjellal veut faire jouer le Sporting de Toulon à MayolMourad Boudjellal ne manque pas d'ambitions. Il en a peut-être un peu trop même. Après avoir fait des pieds et des mains pour reprendre le Sporting club de Toulon, il a aussi des vues sur l'Olympique de Marseille. Rien que ça. Et pourrait même en devenir le président. Il a confié ce vendredi à RMC être la figure de proue d'un projet de rachat porté par des fonds étatiques et privés provenant du Moyen-Orient. Les négociations devraient commencer avec Frank McCourt, propriétaire de l'OM. Ce dernier serait vendeur selon Le Figaro. Et les investisseurs, prêts à mettre le prix. On évoque la somme de 700 millions pour l'ensemble de l'opération.



Si le rachat aboutit, Mourad Boudjellal pourrait bien devenir le président de l'OM aux dépens de Jacques-Henri Eyraud sans y mettre de l'argent. Auquel cas, il ne pourra pas tenir ses engagements auprès du Sporting, où il s'est investi financièrement. Il a donc signé ce vendredi une clause suspensive avec le club de Toulon. Une chose est sûre, malgré son envie de s'investir dans les deux projets et de bâtir quelque chose de grand, il ne pourra pas jouer sur les deux tableaux. Il aurait d'ailleurs tenté de se désengager du rachat de l'OM, sans succès. Bien sûr, ce revirement de situation a agacé le maire de Toulon Hubert Falco mais surtout les supporters. "Le Sporting n’est pas un jouet pour riches en mal de sensations !", pouvait-on lire dans un communiqué.