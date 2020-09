Pro 14 - Des discussions avancées pour l’entrée de nouvelles équipes sud-africaines

Après la liquidation judiciaire des Southern Kings, le Pro 14 a confirmé qu’il était en discussion avec la fédération sud-africaine pour inclure davantage de franchises dans le championnat à partir de 2021.

"Les engagements de longue date de SA Rugby consistent à aligner deux équipes dans le PRO14 et à la lumière du retrait des Southern Kings, des discussions sont en cours sur le respect de cet accord à partir de 2021 en utilisant une équipe de remplacement de ses franchises professionnelles actuelles ‘' a précisé un communiqué publié mercredi. "De plus, PRO14 Rugby et SA Rugby sont dans les premières discussions sur l'expansion potentielle du tournoi et l'approfondissement de notre partenariat pour inclure davantage de franchises sud-africaines à partir de 2021", indique également le communiqué.

Pro 14 - Les Kings vont disparaîtreL'équipe des Kings étant déclarée en faillite, la franchise ne pourra plus participer à aucune compétition. On attend désormais quel sort va être réservé aux Cheetahs la 2e équipe sud-africaine en Pro 14.