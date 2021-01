Présidence de la LNR : René Bouscatel y pense, Max Guazzini sondé ?

L'ancien président du Stade Toulousain René Bouscatel pourrait se présenter à la présidence de la Ligue Nationale de Rugby. Mais il pourrait ne pas être le seul.

Merling candidat à la présidence de la LNR ? C'est dans les tuyauxQui va succéder à l'historique Paul Goze ? Après Vincent Merling, président du Stade Rochelais, d'autres noms ont fait surface. Et tous ne font pas partie du monde ovale si on en croit RMC. Didier Quillot, ancien directeur général exécutif de la Ligue de Football professionnel remercié en septembre, ainsi que l’ancien Ministre de l’Agriculture Didier Guillaume auraient été sondés à l'instar de Max Guazzini, illustre président du Stade Français. Ce jeudi, c'est une autre personnalité bien connue de l'ovalie tricolore qui avoue y penser fortement : René Boustacel. "C'est vrai que je suis en position de me présenter", annonce-t-il via Sud Ouest. Face à lui, il pourrait non seulement retrouver les hommes précédemments cités mais aussi le président d'Agen Jean-François Fonteneau et le vice-président de la Ligue Alain Tingaud. Pour l'heure, rien n'a encore été officialisé. L'élection aura lieu le 23 mars mais les candidats ont jusqu'au 19 février pour se faire connaître.