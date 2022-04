PREMIERSHIP. Owen Farrell a-t-il un avenir dans le rugby moderne avec une telle agressivité défensive ?

Après une énième charge à l'épaule pour son retour sur les terrains, Owen Farrell a-t-il un avenir dans le rugby moderne avec une telle agressivité défensive ?

À peine de retour qu'il fait déjà parler de lui. Après plusieurs mois d'absence, Owen Farrell a enfin pu refouler les prés le week-end dernier, lors du succès de son équipe des Saracens face à Bristol (27-23). Le capitaine du XV de la Rose, qui avait manqué l'intégralité du Tournoi des 6 Nations pour des problèmes à la cheville nécessitant d'ailleurs une opération, s'est aussitôt fait remarquer pour son come-back. En effet, titularisé à l'ouverture, ce dernier s'est rendu coupable d'un ''plaquage'' ou plutôt d'une charge à l'épaule sur le centre des Bears, Piers O'Connor. Seulement sanctionné d'une pénalité, ce geste n'a pas manqué de faire réagir outre-Manche, Farrell étant un coutumier du fait.

On se souvient notamment de ce plaquage à l'épaule lors du test de novembre face à l'Afrique du Sud en 2018 non-sanctionné ou encore contre l'Italie lors du Tournoi 2021. Mais des situations comme celle entrevue ce week-end, on pourrait vous en sortir une dizaine, Farrell n'ayant par ailleurs, été que très rarement sanctionné. S'il demeure un joueur exceptionnel, avec un leadership indéniable, force est de constater que le numéro 10 anglais fait parfois preuve d'une trop grande agressivité au plaquage. Fan de rugby à 13, Farrell s'inspire des nombreux plaquages à l'épaule de la discipline treiziste. Oui, mais voilà, l'ouvreur ne gardera pas ce totem d'immunité éternellement et on est en droit de se demander si une telle agressivité n'est pas rédhibitoire dans le rugby moderne.

Car à force de se montrer si agressif en défense, Farrell peut coûter cher à son équipe. Des pénalités certes, mais surtout des cartons. En 2020, il avait cette fois-ci été exclu pour une cravate sur Charlie Atkinson lors d'une rencontre face aux Wasps. Le joueur des Saracens pourrait même voir sa place en équipe d'Angleterre remise en cause. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'au niveau international, une telle indiscipline peut s'avérer être rédhibitoire. Notamment depuis que le XV de la Rose s'est depuis trouvé un petit joyau à l'ouverture en la présence de Marcus Smith. Et qu'avec le retour de Tuilagi au centre, les places promettent d'être chères dans les semaines à venir. À Farrell donc de se discipliner pour retrouver rapidement le maillot de la sélection nationale après sa blessure, un XV de la Rose dont il est le capitaine.

