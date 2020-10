Premiership - Les Wasps privés de finale à cause du coronavirus ?

Les joueurs de Coventry, touchés par des cas de Covid, pourraient être contraints de céder leur place à Bristol pour la finale de championnat.

Le Covid-19 touche partout et tout le monde. Nombre de clubs peuvent en témoigner. De Castres au Racing, en passant par les Sale Sharks privés de leur ultime match de la saison régulière et vraisemblablement de phases finales il y a 10 jours en Premiership, peu nombreuses sont les entités professionnelles du Vieux-Continent toujours épargnées, pour l’heure. Cette semaine, c’est un nouveau scandale sportif qu’a révélé la presse britannique. Au sortir de leur large victoire (47 à 24) samedi dernier face aux Bears de Bristol, pas encore vainqueurs de la Challenge Cup, The Guardian dévoilait en effet que les Wasps comptaient en fait 7 cas de Covid dans leur groupe : 4 joueurs et 3 membres du staff. Si les individus concernés ont été tout de suite été placés à l’isolement après le verdict des tests PCR, mercredi, cela remet évidemment en cause la participation des Guêpes à la finale de Premiership face à Exeter, prévue samedi prochain à Twickenham.

Alors que le club de Coventry a assuré que ses ouailles « continueront de suivre les directives et protocoles de Public Health England et de Premiership Rugby », le club a pris la décision d'annuler les entraînements pour le reste de cette semaine et par mesure de précaution supplémentaire. Avant de ne pas nier via un communiqué que « la recherche des contacts, les mesures et les protocoles Covid-19 du club, qui restent rigoureux, continueront d’être respectés », et que, de fait, d’autres potentiels cas pourraient être découverts dans les prochains jours.

Une annonce qui a fait l’effet d’un boom outre-Manche face à la crainte de la disqualification des partenaires de Malakai Fekitoa au profit de Bristol, qu’ils viennent de battre. Surtout que comme le note très justement le Guardian, l’option de repousser le match paraît peu probable, tant le groupe anglais réuni en suivant par Eddie Jones en vue de l’Autumn Nations Cup compte de nombreux éléments des deux formations concernées. Si cette décision n’est pour l’heure que purement hypothétique et en attente d’un dénouement plus juste et heureux, notez qu’elle serait d’autant plus cruelle pour les Wasps que ces derniers sont l’équipe en forme du Premiership depuis la reprise du rugby fin août en Angleterre. Et qu’ils n’ont plus disputé de finale depuis celle perdue face à… Exeter, en 2017.