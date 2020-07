Premiership - Les tests révèlent 9 nouveaux cas de Covid-19 avant la reprise

Plusieurs cas de coronavirus ont été détectés parmi les joueurs de Premiership. La saison doit se terminer dans le courant du mois d'août.

ANGLETERRE : on connaît les dates de la reprise en Premiership !La Premiership espère terminer la saison 2019/2020 au mois d'août. Dans le cadre de cette reprise, des tests sont effectués chaque semaine chez les joueurs et les membres du staff. Des tests au nombre de 856 qui ont révélé cette semaine pas moins de neuf cas, dont sept chez des joueurs. "Les joueurs ou le personnel du club qui se sont révélés positifs et leurs proches vont maintenant être isolés et évalués conformément aux directives approuvées", explique la Ligue. Alors que la saison doit reprendre le week-end du 14/16 août, rien ne dit que tous les clubs seront au complet. SU AGEN - Un joueur a été testé positif au CoronavirusEn effet, la semaine précédente, dix personnes avaient été testées positives, dont six joueurs, sur 804 tests. Cela fait suite à la reprise des contacts lors des entraînements par petits groupes. En France, cinq cas avaient été détectés à l'UBB en juin dernier. La semaine dernière, c'est du côté d'Agen qu'un joueur a été testé positif.