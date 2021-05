Premiership. La belle boulette de Charles Piutau qui ne regarde pas son son rétro pour aplatir [VIDÉO]

La Premieship pouvait bénéficier d'un match le lundi soir avec les Bristol Bears qui affrontaient Gloucester. Piutau nous a fait la boulette du jour.

La Premiership se jouait ce lundi soir avec une affiche déséquilibrée : Bristol, leader, face à Gloucester, 11e du championnat. Le match était aussi l'occasion de revoir du public à Ashton Gate, avec une ambiance que nous avions oubliée. Ce fut malheureusement un match à sens unique pour les Bristol Bears avec une victoire bonifiée 39 à 7. Les coéquipiers de Louis Rees-Zammit ont aussi écopé d'un carton rouge dès le quart d'heure de jeu (Matias Alemanno, 16e).

Pourtant, le score aurait pu être encore plus lourd pour les visiteurs avec trois essais refusés en première mi-temps. Mais l'action gag de ce match vous est présentée par Charles Piutau, l'arrière de Bristol. Après un magnifique mouvement initié à la 28e minute, le ballon atterrit dans les bras de Piutau, seul devant la ligne d'en-but. Ce dernier décide de faire ce célèbre pas devant la ligne de but et le défenseur qui lui bloque l'accès aux poteaux. Mais les rétroviseurs sont aussi utiles en voiture qu'au rugby. Il se fait plaquer et commet un en-avant alors que le score n'était que de 13 à 7 à ce moment-là du match.