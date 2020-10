Pratiquer le rugby, c'est plus de bénéfices pour la santé que de risques selon une étude

L'étude, financée par la Rugby Football Union en collaboration avec la Scottish Rugby Union, met en avant les effets positifs du rugby par rapport aux risques.

Selon une recherche de l'Université d'Édimbourg publiée dans le British Journal of Sports Medicine, la pratique du rugby a un effet bénéfique sur la santé et le bien-être malgré les risques qui y sont associés. "Risque réduit de diabète de type 2, de certains cancers, d'accident vasculaire cérébral, de maladies cardiaques et de dépression", la liste des "avantages" est longue selon cette étude. Sans oublier l'apport pour les muscules, le coeur et les fonctions respiratoires. Les principaux bénéficaires de la pratique du rugby seraient principalement ceux qui jouent à toucher et les pratiquants du rugbu fauteuil. Le Times précise que "l'étude a indiqué que davantage de recherches sont nécessaires sur l'impact physique du rugby avec plaquages, étant donné l'incidence des blessures et des commotions cérébrales par rapport à d'autres sports".



Cette recherche est basée sur près de 200 études sur le rugby menées dans six continents. Il en ressort qu'il existe "des preuves solides suggérant que toutes les formes de rugby offrent une activité physique modérée à vigoureuse qui peut être liée à un large éventail d'avantages pour la santé et le bien-être." D'aucuns pourront cependant avancer que le rugby fauteuil est un sport totalement différent. Et que c'est l'effort et l'augmentation de la fréquence cardiaque sont bons pour la santé, ce qui n'est pas vraiment une nouvelle.