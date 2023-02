Pourquoi vous devez absolument regarder la saison 2023 du Super Rugby !

Si vous ne le saviez pas, on vous le dit : le Super Rugby commence ce vendredi. Une occasion unique d'égayer ses fins de semaine.

C’est donc ce vendredi, en pleine période de Tournoi, que va débuter le Super Rugby. Le quoi ? Oui vous avez bien lu, le Super Rugby, ce championnat si spectaculaire qui vient égayer vos fins de semaine jusqu’aux prémices de l’été. Les raisons de le suivre assidûment, même de loin ? Elles sont nombreuses et elles commencent ici : déjà, c’est évidemment l’occasion de retrouver toutes les plus grandes stars de l’Océanie. Beauden Barrett, Will Jordan, Michael Hooper et les autres seront d’ailleurs titulaires dès la 1ère journée histoire de se montrer sous leur meilleur jour en cette année de Mondial.

Mais ce n’est pas tout, forcément. Comme chaque année, qui dit nouvelle saison dit occasion de découvrir des pépites toujours plus dingues comme seul le Super Rugby sait nous en proposer. Après Tavatavanawai ou AJ Lam l’an passé, qui seront les nouveaux cracks cette saison ? On a déjà quelques noms en tête et notamment celui de Corey Toole, l’un des tout meilleurs joueurs de la planète à 7. En 2022, il avait d’ailleurs inscrit pas moins de 50 essais sur le World Sevens Series avec l’Australie ! Il évoluera avec les Brumbies, où son explosivité, ses jambes de feu et son sens du jeu pourraient faire des merveilles.

Enfin notez quelque chose qui pourrait donner des idées à nos championnats européens : si le Super Rugby était déjà réputé pour être le championnat le plus aéré et le plus spectaculaire de la planète, il devrait l'être encore plus cette année. En effet, l'organisme directeur de la compétition a confirmé la semaine dernière les nouvelles règles qui feront leur apparition. Celles-ci, comme la limitation à 30 secondes pour jouer les mêlées et les touches ainsi qu'à 5 secondes pour les extraire le ballon d'une zone de ruck, pourraient donner des parties toujours plus dingues. Que vous pourrez retrouver, pour les meilleures d'entre elles, sur Canal Plus.