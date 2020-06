Pourquoi le rugby tricolore va devoir se montrer patient avant un retour à la normale ?

Le retour des supporters dans les stades est primordial pour la survie du rugby en France. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite en besogne.

Coronavirus - 5 000 supporters autorisés dans les stades à partir du 11 juilletAvec deux semaines d'avance sur le calendrier initial, le gouvernement a autorisé le retour des supporters dans les stades avec une jauge maximale de 5 000 personnes au 11 juillet. En effet, cette avancée dans le protocole de reprise était prévue pour le mois d'août. Du côté de la LNR et de son président Paul Goze via RMC, on se réjouit de cette annonce. Mais on veut plus. "Ce n’est pas suffisant pour que les clubs puissent vivre à partir du mois de septembre avec la reprise du championnat." Les instances espèrent que les premiers matchs de Top 14 programmés le 4 septembre se joueront dans des enceintes pleines. Il en va de la survie des clubs qui dépendent en majeure partie de la billetterie et non des droits de diffusion des rencontres. Mais avoir 10 000 voire 20 000 personnes dans les stades sera-t-il possible à la rentrée ?



Le problème n'est pas tant la proximité dans les tribunes, car c'est un environnement ouvert. Ce qui pourrait poser problème, c'est le flux des supporters. "Des personnes qui partent toutes ensemble d'un même endroit, qui circulent dans les mêmes moyens de transport et qui arrivent autour d'un stade au même moment, c'est sûr que ça risque de poser problème, même à une jauge à 5 000", explique à France Info la ministre des Sports Roxana Maracineanu. Avant même de penser à avoir 20 000 personnes dans leur stade, les organisateurs vont devoir montrer au gouvernement qu'ils peuvent en gérer 5 000. Arrivées échelonnées, animations, etc, il faut tout prévoir pour que les supporters "n'arrivent pas par la même porte au même moment." D'autant qu'un retour en arrière n'est pas impossible en cas de recrudescence des cas de Covid-19.