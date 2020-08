Pourquoi l'avenir du XV de France passe par le projet France Jeunes ?

Champion du monde avec les U20 en 2018 et 2019, Sébastien Piqueronies est désormais manager ''France Jeunes''.

Sébastien Piqueronies, manager de l’équipe de France U20 lors de la victoire en coupe du monde en 2018 et en 2019, a été nommé en 2020, manager « France Jeunes ». Il coordonne les trois équipes de France jeunes (U20, U20 développement, U18) pour veiller à la cohérence dans les équipes, dans le plan de succession ou sur les formes d’entrainement notamment. Les chiffres décevants du temps de jeu des Bleuets après le doublé [ANALYSE]

Ils ont quand même joué. Ils ont moins été exposés je pense. Je n’ai pas envie de généraliser. Chaque cas individuel a une explication en tant que tel. Thibault Debaes (Pau), on aurait pu imaginer que si son club avait été moins en difficulté en championnat, il aurait eu du temps de jeu. Pour Matthias Haddad (La Rochelle), il a été exposé très jeune et dans son club il y a beaucoup de monde devant lui mais il devrait avoir du temps de jeu la saison prochaine. Et puis on a Jordan Joseph (Racing 92) qui lui aussi s’est blessé au début de saison et qui aurait pu prétendre à faire plus de matches avec le Racing.