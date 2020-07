Les chiffres décevants du temps de jeu des Bleuets après le doublé [ANALYSE]

Après quatre saisons consécutives de hausse du temps de jeu des Bleuets, nous avons voulu savoir si la génération 2000/2001 avait eu sa chance.

En cette année 2020, les Bleuets auraient dû participer au championnat du monde U20 en Italie dans le courant de ce mois de juin. Ils auraient pu ainsi tenter de gagner un troisième titre consécutif. Seuls les « Baby Blacks » ont fait mieux avec quatre victoires consécutives entre 2008 et 2011.

Comme nous l’avions déjà fait les deux années précédentes (en 2018 et en 2019), nous avons voulu analyser le temps de jeu des jeunes convoqués en bleu pour le championnat du monde U20. Le tournoi, qui devait se dérouler cette année en Italie, a bien entendu été annulé. Sébastien Piqueronies et son staff n’ont donc pas communiqué de liste des 28 joueurs comme ils l’ont fait les années précédentes. Nous avons donc cherché tous les joueurs qui ont participé aux quatre matches du Tournoi des VI Nations U20 qui ont eu lieu en février et en janvier de cette année.