Pourquoi la 2ème ligne du XV de France Flament/Meafou est-elle aujourd’hui la meilleure du monde ?

Thibaud Flament et Emmanuel Meafou furent alignés ensemble pour la première fois avec le XV de France face au Pays de Galles, en mars 2024.

C’était l’attelage rêvé pendant de longs mois. Et puis, durant le Tournoi 2024, le XV de France a enfin pu aligner la 2ème ligne du Stade Toulousain, destinée à régner sur la cage des Bleus jusqu’en 2027, a minima.

Après de longs mois d’attente, les deux compères Thibaud Flament et Emmanuel Meafou étaient alignés ensemble face au Pays de Galles, en mars 2024. Depuis, ils ont connu 5 titularisations ensemble en Bleu, une dizaine avec Toulouse, raflé tous les titres qui se sont présentés à eux et ont régné sur la Champions Cup ces dernières semaines, faisant passer la 2ème ligne de Leicester pourtant constituée de deux solides doubles mètres - George Martin et Cameron Henderson - pour de vulgaires joueurs de D2 anglaise.

Et pour cause, ensemble, ils sont inarrêtables : Flament fait preuve d’une activité exceptionnelle, plaque tout qui bouge, attrape tout ce qui passe en touche et dispose d’une technique individuelle digne d’un joueur de NBA.

Meafou, lui, fut un temps désiré par les recruteurs de la NFL. Avec son gabarit hors-normes (2m03 pour 145kg), il bouscule quiconque se met en travers de son chemin et a aujourd’hui la caisse nécessaire au niveau international. Le tout avec des mains faites pour le jeu toulousain.

Etzebeth/Snyman plus effrayant mais moins complémentaire

Bref, une complémentarité comme il n’en existe probablement aucune sur l’échiquier international aujourd’hui, tant Flament constitue l’archétype du numéro 4 moderne, et Meafou celui du 5.

La 2ème latte surdimensionnée (2m05 et 127kg de moyenne) des Springboks Etzebeth/Snyman peut bien les regarder dans les yeux pour ce qu’elle impose à l’adversaire, mais les deux géants sud-afs n’ont pas leur complémentarité sur le terrain.

Si dominateurs en Champions Cup ces 15 derniers jours, on a donc hâte de voir évoluer à nouveau les deux larrons en foire du Stade Toulousain sous le maillot Bleu. Et voir jusqu’où ils sont capables de repousser les limites de leur poste.