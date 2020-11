Pour son ancienne école, la capitaine anglaise Sarah Hunter paie les repas des enfants défavorisés

Associé à l'initiative de Marcus Rashford, la capitaine anglaise Sarah Hunter a décidé de payer les repas des enfants en difficulté dans son ancienne école.

A 35 ans, Sarah Hunter compte plus de 100 sélections dans l'équipe féminine anglaise. Elle devait jouer ce week-end la finale des 6 Nations avec ses coéquipières face à l'Italie, mais une blessure l'en a empêché. La période actuelle est propice aux bonnes actions et les Anglais l'ont compris : l'épidémie n'est pas terminée et la population continue d'en souffrir. C'est donc à l'initiative de Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, que Sarah a décidé d'aider à son échelle. Depuis plusieurs mois, le joueur secoue le gouvernement en demandant à ce que des repas soient offerts aux enfants pauvres durant les vacances scolaires.

C'est dans ce sens que Sarah Hunter a décidé de d'apporter son soutien à cette campagne en finançant les repas des enfants pauvres de son ancienne école, la Benton Dene Primary. Hunter a pris en charge le coût des repas pour chaque famille qui devaient en bénéficier, comme le révèle Le Telegraph. La capitaine est passée par cette école et n'a pas hésité à agir pour soutenir le combat de Marcus Rashford : "Je savais que je voulais faire quelque chose pour soutenir cela, mais je ne savais pas comment et puis il m'est venu à l'esprit que je pouvais aider l'école primaire où j'allais et avec qui j'ai encore des liens très étroits. Ma nièce y va, beaucoup d'enfants de mes amis y vont." De son côté, la RFU s'est dite fière de sa joueuse qui avait déjà déclaré ne pas hésiter en cas de baisse de salaire, "pour s'assurer que la RFU existe toujours".