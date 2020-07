Pour Cudmore, la France est le ''mauvais élève'' des commotions

Cette polémique date de 2015 et entoure l’implication de Jamie Cudmore à la demi-finale et finale de H cup où il a subi des chocs à la tête mais a été autorisé à jouer, l’exposant au "syndrome du deuxième impact" qui peut être potentiellement mortel. Dans une émission animée par Jim Hamilton sur Rugbypass , le canadien a rappelé le moment ou le choc s’est produit : "Au milieu de la première mi-temps, je suis entré dans une mêlée en même temps que Billy Vunipola , donc c'était essentiellement comme deux béliers se cognant la tête. Nous avons littéralement tapé le ruck au même moment. Nous étions tous les deux à quatre pattes avec l'oiseau de dessin animé volant au-dessus de notre tête."

Maintenant, entraîneur dans son Canada natal, il explique que là-bas les approches sont différentes qu’en France à ce sujet : "La France a vraiment eu du mal à s'adapter avec la nouvelle règle des commotions cérébrales autour des données et elle est une sorte de mauvais élèves en termes de Rugby et de la façon dont elle essaie d'être progressiste autour du problème", a déclaré Cudmore. Et d’ajouter : "il y a tellement de pressions différentes autour des médecins et entraineurs qu’ils essaieront souvent de faire ce qui est le mieux pour l’équipe par opposition à ce qui est le mieux pour l'athlète." La noble bataille de l'ancien joueur clermontois n'est pas terminée.