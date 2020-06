[POINT TRANSFERT] Brock James aux Ospreys, Roudil à Pau, Koyamaibole en Fédérale 3

On fait le point sur les annonces officielles et les rumeurs qui ont agité le marché des transferts cette semaine en Top 14 et en Pro D2.

Officialisation d'Eliott Roudil (centre/ailier, Stade Rochelais, 2022), Aminiasi Tuimaba (ailier, Fidji Sevens, 2022), Matt Philip (2e ligne, Rebels, 2021), Tumua Manu (centre, Chiefs, 2022). La République des Pyrénées annonce que la Section aurait des vues sur Benjamin Fall, si d'aventure celui-ci ne va pas à Béziers. [TRANSFERT] Pro D2 - Le Tricolore Benjamin Fall à Béziers si le projet abouti

Stade Rochelais

Mike Corbel (28 ans) pourrait quitter le Stade Rochelais pour Provence Rugby avec un contrat de deux ans à la clé selon La Provence.

L'Aviron pourra compter sur le renfort du 2e ligne toulousain Alexandre Manukula cette saison sous la forme d'un prêt.

Jan Uys (2e ligne) ne sera pas conservé par le CAB. Il retourne en Afrique du Sud chez les Bulls.

Provence Rugby

Julien Le Devedec (11 sélections), 34 ans, reste jusqu'en 2021. Provence Rugby annonce l'arrivée du 3e ligne australien Tyrone Viiga en provenance de l'ASBH jusqu'en 2022.

Valence-Romans

Le centre Nigel Hunt va quitter la Pro D2 pour la Nationale. Il est annoncé à Saint-Jean-en-Royans par Le Sport Dauphinois. Dans le même temps, le VRDR lui a trouvé un remplaçant en la personne de l'Anglais Callum Wilson (29 ans).

Nevers

Le Journal du Centre annonce les départs du demi de mêlée Auvasa Faleali’i et du 2e ligne Senio Toleafoa.

Vannes

Pierre Pagès (30 ans) quitte Toulouse pour le RC Vannes. Il s'est engagé pour deux saisons. Premier contrat pro pour Edoardo Lachizzi, 2e ligne de 22 ans, lié désormais jusqu'en 2023.

Nationale

Tarbes

L'ailier Maxime Oltmann rejoint le Stado Tarbes-Pyrénées Rugby en provenance de Carcassonne pour la saison 2020-2021. Le centre néo-zélandais de la Rochelle Teddy Stanaway (30 ans) devrait débarquer.

Union Cognac-Saint-Jean

Julien Berger (30 ans) devrait quitter Nevers pour la Nationale selon Sud Ouest.

Fédérale 3

Châteauroux

Le puissant Sisa Koyamaibole débarque au RACC où a déjà signé Ricky Januarie annonce la Nouvelle République.

Richard Wigglesworth, 37 ans, prolonge avec les Sarries pour terminer la saison 2019/2020. Le centre Harry Sloan débarque des Harlequins.

Le talonneur international argentin Julian Montoya a signé pour la saison 2020/2021 avec les Tigers.

Brock James est le nouveau coach de l'attaque des Ospreys. L'ancien ouvreur s'est engagé pour trois saisons.

Top League

NTT-Docomo Red Hurricanes

Le champion du monde sud-africain Makazole Mapimpi (Sharks) jouera au Japon l'an prochain.