Plus de sports (et de rugby ?) sur les antennes de France TV à l'avenir ?

Un des candidats à la présidence de France Télévisions souhaite redonner une place de choix au sport sur les antennes publiques.

Élections à la FFR - Grill veut un report, la Fédération souhaite un vote en octobreOutre les élections pour la présidence de la FFR, il est un autre vote qui pourrait avoir un impact significatif sur le rugby en France. Ce vendredi au plus tard, le Conseil supérieur de l’audiovisuel dévoilera le nom du nouveau président de France Télévisions. Quatre candidats sont en lice dont Michel Goldstein, ancien joueur de foot dans les années 80 du côté de Béziers. Si le profil de ce journaliste au service des sports de France TV nous intéresse c'est parce qu'il souhaite redonner une place de choix au sport sur les chaînes publiques. "Le service des sports est véritable chantier à relever. La perte des droits de diffusion a énormément affaibli un service public majeur", explique-t-il dans son plan stratégique.



Goldstein d'évoquer ceux de la Coupe de France mais on pourrait très bien penser à la diffusion de la Coupe d'Europe. On pourrait très bien imaginer que France 2 et France 4 diffusent plus que deux rencontres de Champions Cup et un match de Challenge Cup. Et ce, afin de donner plus de visibilité à la Coupe d'Europe. Sport féminin, sports olympiques, handisport doivent également être davantage mis en avant selon le candidat. "La retransmission des JO 2021/2024 a été sauvée mais c’est l’arbre qui cache la forêt. Le sport est devenu le maillon faible de France Télévisions." Mais comme il n'y a pas que le haut niveau et les équipes de France, Goldstein veut aussi donner de la visibilité au sport régional.

Au-delà des équipes de France, nous devons jouer un rôle moteur dans l’offre de sports en régions grâce à notre expertise, à notre réseau. Nous devons pouvoir produire du contenu avec les régions, pour les éditions nationales, régionales, les réseaux sociaux, nos plateformes. Nous devons réfléchir sur nos contenus et associer le sport amateur, les clubs, les licenciés, à la couverture des grands événements.

Si le rugby n'est jamais mentionné dans son plan stratégique, on imagine mal l'ovalie ne pas avoir une place de choix sur les antennes de France Télévisions. C'est du moins ce qu'on espère. Les rencontres de rugby sont trop rares sur les chaînes publiques. "France 4 doit devenir le terrain de jeu d’une grande partie de cette ambition." Laquelle prévoit également un placement de France Télévision sur l'e-Sport. Plusieurs formations pros comme l'USAP et le FCG possèdent déjà des équipes engagées sur la scène du jeu vidéo. "Le potentiel démesuré de l’E-sport doit pouvoir rejaillir sur le groupe France Télévisions. Mon objectif est de faire de France Télévisions un groupe qui diffuse des compétitions d’ESport, qui parle d’E-Sport et qui met en avant l’E-sport." Le supporter du futur se rendra-t-il toujours dans les stades ?