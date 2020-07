Élections à la FFR - Grill veut un report, la Fédération souhaite un vote en octobre

Florian Grill a fait une demande au comité national olympique du sport français pour décaler les élections de la FFR d’au moins deux mois.

La bataille continue. Après avoir déjà réclamé un débat entre lui et Bernard Laporte afin de confronter leurs idées. Florian Grill a décidé de saisir le CNOSF concernant la date des élections, note RMC. En effet, il souhaite décaler les élections initialement prévues le 3 octobre d’au moins deux mois. Donc pas avant le 12 décembre en raison de la pandémie de coronavirus qui l’a obligé à suspendre sa campagne alors que Bernard Laporte l’aurait poursuivi en catimini selon lui. FFR : Laporte candidat pour un nouveau mandat, Florian Grill veut un débat !Mais la FFR ne l’entend pas de cette oreille. En effet, le comité directeur de la FFR a confirmé la date du 3 octobre 2020 pour la tenue de l’assemblée générale. « Cette date n'ayant jamais été remise en cause juridiquement. À ce titre et en conformité avec la réforme des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFR votée lors de l'Assemblée Générale extraordinaire de septembre 2017, le vote se fera sous forme électronique et dématérialisée et les procurations seront supprimées. Les clubs auront la possibilité de voter dès le vendredi 2 octobre et jusqu'au samedi 3 octobre 12h », a écrit la fédération dans un communiqué. FFR : les élections prévues à l'automne finalement reportéesSi Florian Grill se sent lésé dans cette histoire, il pourrait saisir la justice. Cette dernière pourrait invalider la décision si elle pense qu’un des deux candidats s’est vu dans l’incapacité de faire campagne en raison du confinement alors que l’autre n’a pas connu les mêmes difficultés. L’audience aura lieu le 29 juillet à 9 heures, le feuilleton n’est pas près de se terminer.